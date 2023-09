Payden & Rygel – Chart of the week – Settore dei servizi impeccabile ma prezzi elevati

Condividi

Questa settimana, la ricerca condotta dall’Institute for Supply Management sul Purchasing Manager’s Index nel settore dei servizi ha spiazzato gli investitori che prevedevano la fine del ciclo di rialzi della Fed. La componente “prezzi pagati” è salita dal 54,1 di giugno al 58,9 di agosto. In particolare, l’attività complessiva del settore dei servizi – uno dei cardini della ripresa – ha registrato un’accelerazione dal 50,3 di maggio al 54,5, contro le previsioni di un possibile rallentamento dell’economia e, soprattutto, di una possibile recessione. Nel rapporto Personal Income and Spending della scorsa settimana, la spesa per consumi personali (PCE) legata ai servizi non abitativi ha registrato un’accelerazione su base mensile dello 0,5%, mentre la crescita dei salari dei lavoratori del terziario è ancora superiore rispetto a quella registrata durante l’ultima ripresa. Gli investitori obbligazionari continuano a prevedere possibili tagli dei tassi già nella prima metà del 2024, ma noi rimaniamo scettici. Le osservazioni piuttosto caute del governatore Waller alla CNBC di questa settimana – “Possiamo solo rimanere fermi e aspettare i dati” – riflettono la nostra posizione. Le vacanze estive sono finite; avremo un altro report su inflazione, indice dei prezzi alla produzione e vendite al dettaglio prima della prossima riunione della Fed del 20 settembre.