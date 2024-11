Patto di stabilità: credibilità e riforme italiane premiate dall’Europa

Pubblicità

Un passo decisivo per le finanze pubbliche italiane

La Commissione europea ha approvato il piano italiano per ridurre debito pubblico e deficit, segnando una svolta per il futuro delle finanze italiane e il ruolo del Paese in Europa. Questo via libera rappresenta non solo un successo tecnico, ma un vero riconoscimento politico alla capacità del governo italiano di negoziare un percorso di maggiore flessibilità economica.

Grazie all’estensione del periodo di aggiustamento da 4 a 7 anni, l’Italia potrà ristrutturare le proprie priorità economiche, puntando su crescita e investimenti. «Questo risultato è il frutto di una diplomazia che ha saputo bilanciare rigore e rilancio», ha dichiarato Giovanna Ferrara, presidente di Unimpresa.

Un piano ambizioso per la sostenibilità economica

Secondo il Centro studi di Unimpresa, i dati confermano la portata della sfida: il rapporto debito/PIL, al 135,8% nel 2024, punta a scendere al 134,9% entro il 2029, con il disavanzo sotto il 3%. Obiettivi ambiziosi ma realizzabili grazie alle nuove regole del Patto di stabilità, che permettono un approccio personalizzato e aderente alla realtà economica di ogni Paese membro.

Per l’Italia, questa è un’occasione unica per allineare le priorità nazionali con gli obblighi comunitari, trasformando debolezze storiche in opportunità di crescita economica.

La flessibilità richiede impegno concreto

Il piano non offre un assegno in bianco. Bruxelles ha richiesto misure concrete per ridurre il debito e mantenere il deficit sotto controllo. Tra gli obiettivi principali, un saldo strutturale al -2,1% entro il 2029 e un deflatore del PIL al 2% dal 2026. Questi target ambiziosi saranno raggiungibili solo con riforme incisive e una maggiore efficienza della spesa pubblica.

Un nuovo equilibrio per l’Europa

Secondo Ferrara, questo via libera non solo rafforza la posizione dell’Italia, ma invia un messaggio chiaro all’Europa: la stagione dell’austerità è superata. «Ora sta a Roma mantenere le promesse e portare risultati concreti», ha sottolineato. L’Italia non è più sotto accusa, ma protagonista di un cambiamento che potrebbe riscrivere le regole europee.

