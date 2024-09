Partnership tra aziende e università: i giovani al centro della ripresa dell’industria italiana

Oltre il 75% delle aziende italiane avvia collaborazioni con ITS e università per integrare nuovi talenti e competenze.

Pubblicità

Condividi

Il ruolo dei giovani per la crescita dell’industria

Secondo l’Osservatorio MECSPE, oltre il 75% delle aziende italiane ha già avviato partnership con ITS e università o intende farlo entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di integrare nuovi talenti e competenze. Circa un’azienda su quattro punta sugli studenti di ITS e università per aggiornare le proprie competenze, e più del 60% delle imprese prevede nuove assunzioni entro l’anno.

Formazione interna per mantenere la competitività

La formazione è un elemento fondamentale per garantire la competitività delle imprese nel contesto della transizione 5.0. Attualmente, più del 70% delle aziende ha già avviato o intende avviare corsi di formazione interna. Questi interventi sono supportati anche dal Piano Transizione 5.0, che prevede fondi per la formazione del personale e lo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare le sfide della transizione digitale ed energetica.

Pubblicità

MECSPE: ponte tra scuola e lavoro

L’Osservatorio MECSPE evidenzia che il mismatch tra domanda e offerta di competenze rimane una sfida per oltre il 54% delle imprese italiane. Tuttavia, il crescente coinvolgimento di ITS e università rappresenta una risposta a questo problema. L’evento MECSPE, che si terrà a Bologna dal 5 al 7 marzo 2025, sarà una vetrina per favorire la collaborazione tra imprese e istituti di formazione, promuovendo una nuova sinergia per lo sviluppo dell’industria 5.0.