A cura del dr. GIovanni Ghirga

Le strutture vestigiali sono parti del corpo che si sono involute perché non ne abbiamo più bisogno. Il processo di selezione naturale impone di mantenere i tratti che continuano ad avere uno scopo e di far regredire quelli che diventano inutili.

L’appendice.

Negli esseri umani, questo organo risale a quasi 80 milioni di anni fa e ha aiutato i nostri antenati a digerire piante e verdure difficili. Situata nella parte inferiore destra dell’intestino, l’appendice è lunga circa 14 cm e larga meno di 2 cm ed ha una forma “vermiforme”.

Anche se l’appendice è considerata vestigiale in termini di utilità originale, i ricercatori moderni credono che si sia evoluta per svolgere un ruolo nel sostenere il sistema immunitario, grazie alla sua abbondanza di cellule linfoidi. Altri scienziati invece pensano che ci evolveremo al punto che l’appendice non sarà più una parte del corpo umano.

I muscoli dell’orecchio.

I nostri antichi antenati potevano muovere le orecchie, cosa che facevano in risposta a suoni diversi. Ciò ha permesso un’identificazione più accurata della fonte del suono. Alla fine, gli antenati umani iniziarono a camminare in posizione eretta e la visione divenne più importante del suono.

Più di 30 milioni di anni fa, i primati “dal naso secco” si sono evoluti; insieme alla loro evoluzione, le dimensioni delle orecchie e relativi i muscoli sono diminuiti. Uno studio del 2015 ha scoperto che i muscoli vestigiali dell’orecchio possono ancora essere attivati con certi suoni intensi o eccitanti. Ciò ha portato i ricercatori a credere che un ulteriore studio del sistema uditivo vestigiale potesse portare a intuizioni significative. Questi includono il potenziale per sviluppare test per i deficit uditivi nei neonati e misurare le emozioni negli adulti.

Il coccige

Molti primati hanno code che li aiutano con l’equilibrio quando oscillano tra gli alberi. Tuttavia, quando le scimmie si sono evolute circa 25 milioni di anni fa, lo hanno fatto senza code. Questa evoluzione alla fine ha portato agli esseri umani. Gli embrioni umani sviluppano ancora la coda durante l’inizio della gestazione, anche se poi viene riassorbita. Il residuo che rimane è il coccige.

Anche se la maggior parte dei bambini nasce con un coccige normale, ci sono casi estremamente rari in cui è presente un coccige allungato che ricorda una coda cinque 10” sono. Quando ciò accade, la rimozione chirurgica è di solito il trattamento, per lo più per scopi estetici. Quando esiste una “coda”, questa può raggiungere quasi 13 cm di lunghezza e consiste di tessuto connettivo, vasi sanguigni e muscoli – ma senza osso o cartilagine.

I Denti del giudizio

La dieta dei primi esseri umani consisteva in cibo denso come carne cruda, foglie, radici, piante, noci e corteccia. I denti del giudizio (o la terza serie di molari) una volta erano necessari per macinare questi alimenti al fine di una corretta digestione. La scoperta del fuoco, della cucina e alla fine degli utensili per mangiare, ha portato al consumo di cibi più morbidi.

I cibi più morbidi hanno fatto sì che la necessità dei denti del giudizio sia stata eliminata. Durante il periodo dello stile di vita da cacciatore-raccoglitore, le mascelle umane venivano adattate per denti e muscoli più forti e più grandi. Quando gli esseri umani sono passati a una dieta più moderna, ha portato allo sviluppo di mascelle più piccole. Le mascelle più piccole non si adattano facilmente a denti del giudizio, ecco perché possono causare problemi dentali.

I seni paranasali

sono sacche d’aria nel nostro cranio e nelle ossa facciali. Gli esseri umani ne hanno quattro:

Frontale: Situato sopra gli occhi – vicino alla fronte.

Ethmoide: Situato su ciascun lato del ponte nasale, vicino agli occhi.

Sphenoid: Situato dietro il naso.

Mascellare: Situato sotto gli zigomi.

I ricercatori ritengono che i primi antenati si basassero sui seni per un senso dell’olfatto più pronunciato che aiutasse la sopravvivenza. Nei tempi moderni, a parte inumidire e riscaldare l’aria che respiriamo, non sembrano svolgere una funzione significativa. Tuttavia, questi spazi aperti sono inclini alle infezioni, sia attraverso la congestione che la malattia. Sembrano essersi evoluti per eventualmente aiutare a produrre ossido nitrico, il quale potrebbe aumentare le difese della cavità nasale. Tuttavia, attualmente non c’è un bisogno evidente dei seni paranasali e le persone possono vivere senza di loro.

