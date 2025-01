Parklet a Pescara: più garanzie per i rinnovi

Pubblicità

Condividi

A Pescara, i parklet sono diventati una risorsa preziosa sia per gli imprenditori locali sia per la città stessa. Nati durante l’emergenza sanitaria come soluzioni provvisorie per ampliare gli spazi commerciali, questi piccoli prolungamenti del marciapiede si sono trasformati in elementi fissi del paesaggio urbano. Ora, Confartigianato Pescara sollecita l’amministrazione comunale a garantire una maggiore stabilità nelle concessioni annuali per evitare incertezze e incentivare ulteriori investimenti.

Secondo il direttore di Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale, la questione è cruciale: “Molti imprenditori hanno investito per trasformare i loro parklet in vere e proprie aree arredate, che non solo migliorano l’estetica della città, ma favoriscono anche la socialità. Oggi, questi spazi permettono ai cittadini di godere di un caffè all’aperto in sicurezza, contribuendo al dinamismo urbano e al rilancio economico del centro cittadino.”

Pubblicità

In molte città, i parklet vengono riconosciuti come strumenti di valorizzazione ambientale e sociale, offrendo aree di relax e opportunità per piccoli eventi e spettacoli. Vianale sottolinea come anche Pescara dovrebbe seguire questa direzione, soprattutto per rafforzare la sua identità turistica. “Chi visita una città cerca servizi di qualità e un ambiente accogliente. Pescara è sempre stata un punto di riferimento per l’imprenditoria del food, capace di unire innovazione e tradizione. Garantire continuità alle concessioni dei parklet significa sostenere chi investe per rendere la città più vivibile e attrattiva.”

Un possibile passo avanti potrebbe essere la concessione di autorizzazioni permanenti, riducendo la burocrazia e garantendo maggiore sicurezza agli imprenditori. “Questa scelta rappresenterebbe un segnale chiaro di attenzione nei confronti di chi contribuisce attivamente allo sviluppo economico e urbanistico della città”, conclude Vianale.

Cosa ne pensi di questa proposta? Lascia la tua opinione nel form in basso!