Papa Francesco: l’autorità è servizio o è dittatura

Il Papa sottolinea il ruolo dell'autorità come servizio durante l'Angelus per la festa dei Santi Pietro e Paolo

L’importanza del servizio nell’autorità

Durante l’Angelus in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo, Papa Francesco ha ricordato il significato delle “chiavi di Pietro”. Il Papa ha spiegato che queste chiavi rappresentano il ministero di autorità affidato da Gesù a Pietro, il quale deve essere a servizio di tutta la Chiesa. “L’autorità è servizio e l’autorità che non è servizio è dittatura”, ha dichiarato il Santo Padre, evidenziando la natura fondamentale del servizio nell’esercizio dell’autorità.

La missione di Pietro

Il Papa ha sottolineato che la missione data a Pietro non è quella di chiudere le porte della Chiesa, ma di aiutare tutti a trovare la via per entrare. Questo compito implica un’apertura verso gli altri e un impegno a facilitare l’accesso alla fede e alla comunità cristiana. Papa Francesco ha esortato i fedeli a seguire l’esempio di Pietro nell’accoglienza e nel servizio agli altri.

Preghiera per i prigionieri di guerra

Al termine dell’Angelus, Papa Francesco ha rivolto una preghiera speciale per i prigionieri della guerra in Ucraina. Il Pontefice ha espresso il suo desiderio che questi prigionieri possano tornare presto a casa, invitando tutta la comunità a unirsi nella preghiera per la loro liberazione e per la fine del conflitto.

Le parole di Papa Francesco durante l’Angelus sono un richiamo potente alla vera natura dell’autorità come servizio. Il suo messaggio di accoglienza e preghiera per i prigionieri di guerra sottolinea l’importanza della solidarietà e della compassione nella vita cristiana.