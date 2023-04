PAOLA DI LEO: esce il nuovo singolo “DALL’ALTRA PARTE”

Condividi

Dal 28 aprile 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “DALL’ALTRA PARTE”, il nuovo singolo di Paola Di Leo.

“Dall’altra parte” è una dolce ballata al tempo stesso triste e malinconica. L’incontro tra la chitarra acustica nei versi e quella elettrica che entra nel ritornello dona carattere e personalità al brano pop molto melodico con delle sonorità chill. La canzone è una richiesta alla persona amata di restare e di non andare via nonostante si trovi dall’altra parte dell’oceano che rappresenta l’essenza stessa del brano che si apre e si chiude con il suono delle onde enfatizzando la complessità delle storie d’amore a distanza sia in modo fisico che mentale.



Commenta l’artista a proposito del brano: “Una ballad dolce sull’amore a distanza, accompagnata dal suono di una chitarra sognante”.

Il videoclip di “Dall’altra parte” rispetta il format degli altri brani che appartengono all’EP “Sola, ma non in solitudine”, quindi è a zero budget, girato con l’iPhone ed editato dall’artista stessa. Il tutto è stato girato in un pomeriggio a Brooklyn, più precisamente nel quartiere di Dumbo, famoso per la vista sui palazzi di New York e i due ponti, il Brooklyn bridge e il Manhattan bridge. Per l’occasione l’artista ha scelto un outfit con camicia bianca che svolazza al vento, su uno sfondo in cui cielo, oceano, grattacieli e i due ponti si confondono. Il mood delle riprese rispecchia completamente lo stile della canzone già dalla prima scena con le immagini dell’oceano. Paola Di Leo è anche in questo caso la protagonista del videoclip.

Paola Di Leo – Dall'Altra Parte

Biografia

Paola Di Leo è una cantante cantautrice italiana che vive a New York. Polistrimentista, suona e scrive canzoni accompagnandosi con chitarra e pianoforte. Esce come artista indipendente a dicembre 2018 con il singolo “Better Day”, per poi firmare il suo primo contratto con l’Honiro Label l’anno seguente, pubblicando il suo primo EP “Break Free” nel 2020. Dopo la pandemia, ritorna un’artista indipendente e nel gennaio 2023 pubblica il singolo “Speed”, una ballad intima e personale in cui si accompagna al piano.

Dopo “MOMENTO DISTRATTO” e “Gocce di pioggia”, “Dall’altra parte” è il terzo singolo del 2023 di Paola Di Leo disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 28 aprile.

Spotify | Instagram | Facebook | YouTube | Twitter | Tik Tok