“Pain au chocolat” di Tibe. Intervista all’artista

Tibe è innamorato delle parole. Si avvicina al mondo hip hop fin da piccolo ma tra i suoi ascolti Pino Daniele, Modugno e altri pilastri del cantautorato italiano la fanno da padroni.

Tibe è un cantautore con influenze urban. La sua scrittura è estremamente evocativa e un’attenta ricerca delle parole rende ogni suo pezzo un susseguirsi di immagini.

Com’è iniziato il tuo percorso?

La mia passione per la musica è cominciata all’eta di 10 anni con lo strumento del sassofono strumento per cui a detta del mio insegnante ero particolarmente portato. Alle scuole medie ho scoperto il rap e mi sono allontanato dallo strumento, il mio interesse verso la cultura hip hop è stata totalizzante, ampliandomi poi nella crescita alla musica black in generale. Per quanto riguarda i testi invece la mia passione e la mia urgenza espressiva mi ha sempre portato ad avere una perticare attenzione sui testi, prima partendo dal rap e poi comprendendo il potere della sintesi nel cantautorato italiano.

Come potremmo definire il tuo genere?

Spazio in svariati generi e cerco di concentrare tutti i miei riferimenti. Comunque direi Hip Hop/Pop

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Non ho un messaggio ben preciso, sicuramente mi interessa sviscerare alcune emozioni in modo comunque stiloso e esteticamente non retorico.

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

Pain au Chocolat nasce da un mio bisogno di sintetizzare alcune consapevolezze fondamentali del mio percorso. Ovvero ricercare la bellezza nelle cose semplici della vita che spesso non notiamo annebbiati da ambizioni e desideri non tangibili. In parole povere il testo parla della reazione all’insoddisfazione in un momento della mia vita in cui ho cercato stimolo e positività in ciò che ho e non in ciò che vorrei.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Un disco in uscita nell’autunno 2023 e qualche progetto da produttore nei dischi di altri artisti e un mio progetto solista musicale in cui non è previsto l’utilizzo delle parole