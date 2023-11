PAC 2000A Conad rinnova il sostegno all’iniziativa GOOFI by Egan a supporto degli ospedali e dei reparti pediatrici italiani

Dal 30 ottobre nei punti vendita Conad la nuova collezione premi eco-friendlye solidale “Una collezione da favola” composta da 12 soggetti natalizi per l’addobbo e la decorazione

In Campania, per ogni prodotto distribuito, PAC 2000A Conad devolverà 50 centesimi a sostegno dell’Ospedale A.O.R.N. Santobono Pausilipon

Napoli, 14 novembre 2023 – PAC 2000A aderisce anche quest’anno all’iniziativa di collezionamento sostenibile “Una collezione da favola” realizzata in collaborazione con Egan, azienda marchigiana leader dell’home decor.

Dal 30 ottobre al 10 dicembre 2023, i clienti Conad possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi GOOFI, ispirati ai personaggi delle fiabe più classiche, ideali da utilizzare per la decorazione come addobbi per l’albero di Natale, segnaposto per tavola oppure chiudi pacco.

L’attenzione alla sostenibilità è ancora una volta protagonista dell’iniziativa: ogni soggetto è infatti realizzato in plastica (ABS) 100% riciclata e confezionato in buste singole realizzate in carta certificata FSC, a dimostrazione dell’impegno di Conad ed Egan nell’adottare pratiche responsabili per l’ambiente.

Il prezioso contributo e la generosità dei clienti permetterà a PAC 2000A Conad, per ogni soggetto natalizio distribuito, di devolvere 50 centesimi a favore di 5 Ospedali delle Regioni in cui opera: l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’Azienda Ospedaliera di Perugia attraverso l’Associazione A.U.L.C.I., l’Ospedale “Annunziata” di Cosenza, l’Ospedale A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli e l’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo.

In Campania, con l’obiettivo di offrire cure a un numero sempre maggiore di piccoli pazienti, PAC 2000A Conad contribuirà anche quest’anno a finanziare le attività dell’Ospedale A.O.R.N. Santobono Pausilipon, ente ospedaliero che sin dalla sua fondazione si occupa della salute dei pazienti in età pediatrica e neonatale.

“Siamo profondamente orgogliosi di rinnovare il nostro impegno a supporto dell’Ospedale A.O.R.N. Santobono Pausilipon e contribuire al benessere dei giovani pazienti. Con questa iniziativa, confermiamo il nostro costante impegno nel sostenere le comunità, il tessuto sociale e il futuro dei territori in cui operiamo. Un impegno che si riflette concretamente nel progetto ‘Sosteniamo il Futuro Conad’, attraverso il quale vogliamo promuovere una crescita sostenibile e condivisa dal punto di vista socio-economico”, afferma Fabio Lupo, Direttore Area Campania di PAC 2000A Conad.

“Ringrazio Conad che, anche quest’anno, ha scelto il nostro ospedale per una grande campagna di solidarietà collettiva. Al giorno d’oggi, in medicina, ricerca e cure sono legate in modo indissolubile. Sostenere la ricerca vuol dire aiutarci ad assicurare ai nostri piccoli pazienti cure sempre più all’avanguardia” dichiara Rodolfo Conenna, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon.

“La Fondazione Santobono-Pausilipon è impegnata in prima linea nel sostenere la ricerca clinica e traslazionale. Grazie all’iniziativa di Conad sarà possibile contribuire alla costruzione di laboratori dedicati e investire in progetti di ricerca essenziali per i nostri piccoli pazienti” dichiarano Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, direttore e presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon.

Questa iniziativa di collezionamento si inserisce in un progetto di Conad avviato a livello nazionale a sostegno degli ospedali attivi con progetti pediatrici: negli ultimi due anni Conad ha devoluto 4,1 milioni di euro in questo ambito, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

PAC 2000A Conad è la più grande cooperativa del consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni: Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Realtà leader sul territorio, PAC 2000A Conad concorre con determinazione alla crescita e al benessere delle comunità in cui è presente con oltre 1.000 Soci, un fatturato di oltre 4,83 miliardi di euro e una quota di mercato del 20,3% nelle 5 Regioni nelle quali opera, confermandosi leader della GDO nel Centro e Sud Italia.