OUTLOOK POSITIVO SU EUROPA, GUIDANO LUSSO E TECH

Condividi

Franz Weis, CIO, Analyst/Portfolio Manager e Managing Director delle strategie azionarie europee di Comgest

Il 2023 è iniziato in modo positivo in seguito alla diffusione di una serie di dati sull’inflazione più favorevoli, che ha portato i mercati azionari ad annullare parte delle perdite del 2022. La stima flash di Eurostat ha evidenziato che i prezzi al consumo nell’Eurozona sono saliti a gennaio al tasso annuo dell’8,5%, in calo rispetto al 9,2% di dicembre. Ciò ha indotto i mercati ad assumere una posizione più ottimistica sull’andamento dei tassi d’interesse e sull’entità della prevista recessione economica. I titoli dei beni di consumo e i titoli growth hanno messo a segno la performance migliore, mentre i settori più difensivi (incluso il settore sanitario) hanno sottoperformato.

I titoli del settore dei consumi e dei viaggi hanno registrato un forte rialzo. I titoli dei beni di consumo con un’esposizione alla Cina sono stati ulteriormente favoriti dall’aspettativa di un miglioramento delle prospettive per il Paese in seguito alla riapertura, al termine di un 2022 complicato, ancora influenzato dal Covid-19. Nel settore dei beni di lusso, LVMH ha registrato vendite e utili record nel 2022, in quanto il principale contributore agli utili, Louis Vuitton, ha superato per la prima volta la soglia dei 20 miliardi di euro di fatturato.

Nel settore tecnologico, ASML prevede una crescita delle vendite del 25% nel 2023, nonostante la contrazione del ciclo dei semiconduttori. Le prospettive di crescita sono basate sull’aspettativa di una domanda continua ed elevata, data la natura strategica degli investimenti dei clienti nel comparto della litografia.