Out Offline: giovedì 8 agosto apriranno il concerto di Carmen Consoli a Milazzo

Giovedì 8 agosto 2024, il duo milazzese Out Offline aprirà il concerto di Carmen Consoli al Teatro al Castello di Milazzo (ME).

Le giovanissime Out Offline sono state chiamate ad aprire la data milazzese del tour di Carmen Consoli “TERRA CA NUN SENTI” al Teatro al Castello giovedì 8 agosto. Il set inizierà alle ore 21 e per l’occasione il duo presenterà sul palco i propri brani “Mai sola”, “171”, “Endless loop”, “Cicatrice allo specchio”, “Voci nella stanza” e “Chocolat”.

Commentano le artiste «Avere la possibilità di aprire il concerto di un’Artista unica ed inimitabile come Carmen Consoli per noi è davvero un sogno; il suo mondo musicale è affascinante in quanto accomuna eleganza, raffinatezza, tradizione e innovazione ad un tempo. Basti pensare a brani come “Parole di burro” o “L’ultimo Bacio”, vere perle che emozionano generazioni intere senza confine di tempo, o al brano “A finestra” che offre una fotografia precisa di uno spaccato della nostra società. Per noi che ci affacciamo al mondo della musica è un punto di riferimento; ci anima certamente un sentimento comune che è quello di raccontare in maniera sincera, spontanea e sognatrice il tempo che viviamo creando, attraverso le canzoni, degli scatti metaforici che in qualche modo ne raccolgano l’essenza».

Out Offline è un gruppo composto da Sonia Lo Giudice 19 anni (Voce) e Zaira Lo Giudice 18 anni (Pianoforte/Voce). Pur essendo giovanissime, le due musiciste hanno partecipato negli anni a molti percorsi formativi con alcuni dei professionisti di maggior spicco del panorama italiano (Fabio e Ivan Lazzara, Luca Pitteri, Albert Hera, Manuel Frattini, Paola Folli, Rossana Casale, Barbara Cola, Mogol, Beppe Vessicchio, Serena Brancale e tanti altri). Entrambe studentesse al Conservatorio, Sonia laureata in canto Jazz e specializzanda al biennio del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano ed al Biennio di Musica Culture Media Performance dell’Università Statale di Milano, Zaira laureanda in Pianoforte Jazz al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, si sono esibite in diverse manifestazioni musicali e contest di rilevanza nazionale ed internazionale. Out Offline nasce con l’intento di mettere a frutto la vena creativa di entrambe le componenti attraverso un percorso caratterizzato da una frizzante e sofisticata contaminazione di stili spaziando tra le sonorità della musica elettronica, i colori del jazz, la vivacità della fusion, l’imprevedibilità e le reminiscenze dell’R&B.

Col il loro primo singolo inedito “Endless Loop” da loro scritto in testo e musica, pubblicato a Dicembre 2021 (HiFunk Records), hanno avuto un ottimo riscontro di critica (recensione su Corriere della Sera, Corriere dello Spettacolo, Corriere Nazionale, Geonews etc.), il videoclip del brano (regia Stefano Taccucci) ha vinto il Metro Contest organizzato da Telesia (leader della GO TV. ) ed è andato in rotazione per due settimane su tutti gli schermi delle Metropolitane, degli Aeroporti, dei Bus e delle Stazioni ferroviarie, è inoltre in rotazione su Odeon TV ed altre 150 emittenti DTV, ottimo riscontro anche dalle piattaforme streaming Spotify,Deezer, Amazon Music e Youtube. Il 10 Giugno 2022 esce il secondo singolo “BALI”, scritto da loro in testo e musica (HiFunk Records) ed il 10 Dicembre 2022 il terzo singolo “Tutto bene” scritto in collaborazione con Luca Sparagino e Giorgio De Petri edito da Groove-it ed il cui videoclip viene trasmesso in anteprima su Rai TGR. Con i loro primi due singoli inediti sono state Semifinaliste del Premio Lunezia 2022, Finaliste del premio “A Voice for Europe”, Vincitrici del secondo premio Contest “MAG STAGE” 2022 festival della musica emergente, Vincitrici del contest “Promuovi la tua musica” Feltrinelli 2022, Vincitrici del secondo premio e del Premio Speciale Giovani Promesse “Le Note nel Cuore” 2022, finaliste premio Eleonora Lavore 2023, semifinaliste “Una Voce per San Marino” 2023, vincitrici del Premio Miglior brano radiofonico “Le note nel cuore” 2023. Nel Giugno 2023 pubblicano l’inedito “Mai Sola”, nel Dicembre 2023 pubblicano “Cicatrice allo specchio” il cui videoclip viene trasmesso in anteprima da SKY e viene riconosciuto tra le migliori 20 uscite di Dicembre e Gennaio 2024. Nel Marzo 2024 pubblicano l’ultimo singolo “171” il cui videoclip viene trasmesso in anteprima su “Il Messagero.it”. Nell’Aprile 2024 aprono il concerto di Paolo Benvegnù, vincitore del Premio Tenco 2024, al Tambourine di Seregno.

