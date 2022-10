📺 Ospiti a Che tempo che fa: in esclusiva Magic Johnson, Maurizio Costanzo, Aboubakar Soumahoro, Alberto Mantovani, Roberto Burioni, Tito Boeri, Giovanni Floris, Mattia Furlani

DOMENICA 30 OTTOBRE SU RAI3 NUOVO APPUNTAMENTO CON CHE TEMPO CHE FA DI FABIO FAZIO.

Con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli

Dalle ore 20.00: CHE TEMPO CHE FA – ANTEPRIMA

Dalle ore 20.30: CHE TEMPO CHE FA

A seguire: CHE TEMPO CHE FA – IL TAVOLO

OSPITI DELLA PUNTATA:

In esclusiva La leggenda del basket Magic Johnson

Maurizio Costanzo, Alberto Mantovani, Roberto Burioni, Aboubakar Soumahoro, Luca Mercalli, Tito Boeri, Giovanni Floris, Marco Damilano, Maurizio Molinari, Annalisa Cuzzocrea.

al Tavolo: Mattia Furlani, Cristiano Malgioglio, Raul Cremona, Simona Ventura, Francesco Paolantoni

Domenica 30 ottobre su Rai3 alle ore 20:00 nuovo appuntamento della ventesima edizione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Ospite in esclusiva la leggenda del basket Magic Johnson, a 30 anni dallo storico Oro del Dream Team alle Olimpiadi di Barcellona. L’iconico numero 32 dei Los Angeles Lakers, considerato uno dei migliori giocatori di pallacanestro di tutti i tempi, nella sua carriera ha vinto 5 titoli NBA e un titolo NCAA con Michigan State ed è stato eletto 3 volte miglior giocatore delle finali NBA e 3 volte miglior giocatore della stagione regolare. Impegnato da decenni nel sociale, nel 1991, anno in cui ha contratto l’HIV, ha dato vita alla “Magic Johnson Foundation” per raccogliere fondi per la lotta contro il virus e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e la cura.

Nel 40° anniversario del Maurizio Costanzo Show, Maurizio Costanzo, in libreria con il nuovo libro “Smemorabilia – Catalogo sentimentale degli oggetti perduti”; il neoeletto deputato Aboubakar Soumahoro; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Il climatologo Luca Mercalli.

E ancora: l’economista Tito Boeri; Giovanni Floris, nelle librerie con il nuovo romanzo “Il Gioco”; Marco Damilano, su Rai3 con la striscia di approfondimento quotidiano “Il cavallo e la torre”; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: il nuovo fuoriclasse dell’atletica leggera italiana Mattia Furlani, Medaglia d’Oro sia nel salto in alto che nel salto in lungo agli ultimi Europei under 18 a Gerusalemme; Cristiano Malgioglio; Raul Cremona; Simona Ventura; Francesco Paolantoni.

“Che Tempo Che Fa“ è realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina ed è scritto da: Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva e Edoardo Segantini con la collaborazione di Stefano Faure, Giacomo Freri, Giacomo Papi e Antonietta Zaccaro. La regia è di Cristiano D’Alisera. Scenografia di Marco Calzavara. Produttore esecutivo Rai Eliana Mercieri. Coordinamento editoriale Felice Cappa. Produttore esecutivo L’OFFicina Marcello Mereu. Capo progetto Luisa Pistacchio. Responsabile Casting Monica Tellini.