ORO E POTERE: perché USA, Regno Unito e Giappone tengono le riserve fuori dalle banche centrali

La sorprendente differenza tra i modelli internazionali e quello italiano spiegata con chiarezza

Un’analisi del Centro studi di Unimpresa illumina una differenza spesso ignorata nel dibattito italiano: in tre grandi economie mondiali — Stati Uniti, Regno Unito, Giappone — le riserve auree ufficiali sono proprietà dello Stato, non delle rispettive banche centrali.

Un modello diverso da quello italiano e europeo, dove l’oro è contabilizzato nei bilanci delle banche centrali.

Gli Stati Uniti e il modello del Tesoro sovrano

Le oltre 8.000 tonnellate di oro americano sono registrate come “U.S. Treasury-owned gold”.

Il passaggio fu sancito dal Gold Reserve Act del 1934, che trasferì tutto lo stock d’oro alla competenza del Dipartimento del Tesoro.

La Federal Reserve:

non possiede oro,

non può decidere nulla sulla sua vendita o utilizzo,

svolge solo un ruolo tecnico-contabile su mandato del Tesoro.

Un esempio chiaro di separazione tra proprietà dell’oro e politica monetaria, mantenendo intatta l’indipendenza della banca centrale.

Regno Unito: la Bank of England come custode, non proprietaria

Nel Regno Unito l’oro appartiene a HM Treasury.

La Bank of England possiede solo due lingotti a fini storici, mentre tutto il resto delle riserve — circa 310 tonnellate— è dello Stato.

La bozza è identica al modello americano:

Tesoro : proprietario e decisore su eventuali vendite (come quelle del 1999–2002).

: proprietario e decisore su eventuali vendite (come quelle del 1999–2002). Bank of England: custodia, sicurezza, operatività tecnica.

Anche qui, nessuna interferenza sulle decisioni di politica monetaria.

Giappone: l’oro nel “Fondo Valutario Speciale” del Ministero delle Finanze

In Giappone le riserve auree ufficiali sono contabilizzate nello “Special Account for Foreign Exchange Funds” del Ministero delle Finanze.

La Bank of Japan può detenere oro per esigenze tecniche, ma:

l’oro “sovrano” appartiene allo Stato ,

, le decisioni operative spettano al governo ,

, la banca centrale agisce come agente esecutivo, senza perdere autonomia monetaria.

Il modello opposto: Germania, Svizzera e Italia

In altri Paesi europei, invece, l’oro appartiene direttamente alla banca centrale:

Germania : la Bundesbank iscrive l’oro nel proprio bilancio come attivo proprio, anche se custodito all’estero.

: la iscrive l’oro nel proprio bilancio come attivo proprio, anche se custodito all’estero. Svizzera : la BNS ha l’obbligo costituzionale di mantenere una quota in oro.

: la ha l’obbligo costituzionale di mantenere una quota in oro. Italia: le 2.452 tonnellate di oro sono di proprietà della Banca d’Italia, non del governo.

In questi casi la priorità è tutelare la massima indipendenza delle banche centrali.

La frizione tra Bce e Parlamento italiano

Per il Centro studi di Unimpresa, lo scontro recente tra Parlamento italiano e Bce sul tema delle riserve di Bankitalia si comprende solo osservando il panorama internazionale:

Ovunque, l’oro è patrimonio della collettività .

. Ma i modelli giuridici di proprietà e gestione sono profondamente differenti.

La domanda cruciale non è:

“Chi possiede formalmente l’oro?”

bensì:

“Chi può decidere cosa farne?”

La Bce teme che qualunque norma che sembri avvicinare l’oro alla disponibilità diretta del governo italiano possa essere letta come una violazione dell’indipendenza della banca centrale, cardine dei Trattati europei.

Cosa insegna il confronto internazionale

Come ricorda il vicepresidente di Unimpresa Giuseppe Spadafora, il punto centrale è che:

«La proprietà dell’oro può essere del Tesoro o della banca centrale: entrambi i modelli sono compatibili con economie avanzate. A fare la differenza sono le garanzie istituzionali e l’indipendenza della banca centrale».

In effetti:

USA, Regno Unito e Giappone dimostrano che la separazione tra proprietà dell’oro e politica monetaria funziona .

dimostrano che la separazione tra proprietà dell’oro e politica monetaria . Ma funziona solo se è protetta da sistemi normativi solidi, e se non esiste alcun margine per l’utilizzo politico delle riserve.

Un messaggio chiaro per il dibattito italiano.