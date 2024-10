Origine: la mostra personale di Enrico Pantani arriva a Ceravento

Pubblicità

La mostra di Enrico Pantani a Pescara

Dal 26 ottobre al 21 dicembre, lo spazio Ceravento di Pescara ospita la mostra personale di Enrico Pantani dal titolo “Origine”. L’artista toscano, noto per la sua versatilità e originalità, presenta 34 dipinti ad olio su tela realizzati tra il 2020 e il 2024. La mostra si concentra su temi come la memoria, la famiglia e l’esperienza quotidiana, che Pantani riesce a trasformare in vere e proprie narrazioni visive.

Un percorso artistico tra memoria e quotidianità

I dipinti di Enrico Pantani si distinguono per il loro stile illustrativo e semplice, che riesce a colpire lo spettatore con una profondità inaspettata. Le sue opere raccontano storie di persone, luoghi e momenti che trovano significato nella sfera del ricordo. Pantani, attraverso il suo linguaggio artistico fatto di ironia e di segni essenziali, invita lo spettatore a riconoscersi nelle sue immagini, spesso paragonate a vecchie polaroid o cartoline di vacanze.

Il riconoscersi nelle opere di Pantani

Secondo la critica d’arte Maria Letizia Paiato, le opere di Enrico Pantani permettono allo spettatore di riconoscersi nelle scene rappresentate, siano esse reali o immaginarie. I suoi dipinti, che raffigurano scene in ambienti interni o esterni, al lago, in montagna o al mare, richiamano un passato che, per le generazioni più giovani, può evocare l’estetica dei social media come Instagram.

L’energia che trasmettono le opere di Pantani

L’ideatore di Ceravento, Loris Maccarone, ha raccontato come la potenza narrativa delle opere di Pantani lo abbia affascinato fin dal loro primo incontro nel 2023. La mostra “Origine” rappresenta un viaggio personale per chiunque la visiti, capace di suscitare emozioni profonde e condivise, grazie alla capacità di Pantani di rendere il quotidiano e l’intimo universalmente riconoscibili.

Orari della mostra

La mostra sarà inaugurata il 26 ottobre dalle ore 17:00 alle 21:00, alla presenza dell’artista. Successivamente, sarà visitabile dal martedì al giovedì dalle 17:00 alle 19:00 e su appuntamento il venerdì e il sabato.