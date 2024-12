Opportunità dell’intelligenza artificiale nel settore tech giapponese

Pubblicità

L’evoluzione del mercato azionario giapponese

Il mercato azionario giapponese ha vissuto importanti cambiamenti negli ultimi anni. Durante la prima fase del periodo Covid, i titoli growth hanno registrato performance eccezionali grazie alle aspettative di utili elevati. Tuttavia, con l’avanzare della pandemia e l’aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi, i titoli value hanno preso il sopravvento, sostenuti da tassi di interesse stabili in Giappone. Da settembre 2023, tuttavia, i due segmenti si sono allineati, aprendo la strada a una nuova fase di crescita per i titoli growth, sostenuta da previsioni di utili in aumento.

Disco e la rivoluzione dei semiconduttori

Nel settore dei semiconduttori, il Giappone continua a giocare un ruolo cruciale, con aziende come Disco che si distinguono per innovazione e leadership di mercato. Disco, specializzata in utensili di precisione, domina il mercato globale nella lavorazione dei wafer di silicio. Con una quota di mercato del 70-80%, l’azienda fornisce strumenti essenziali per la produzione di chip, inclusi taglio, molatura e divisione in dice.

Una caratteristica chiave del successo di Disco è il suo modello di business basato su ricavi ricorrenti, generati dalla vendita di materiali di consumo necessari in ogni fase della produzione. Questo approccio offre stabilità anche durante le flessioni del mercato, mitigando l’impatto della natura ciclica del settore dei semiconduttori.

Intelligenza artificiale e nuovi orizzonti

L’ascesa dell’intelligenza artificiale (IA) sta ulteriormente rafforzando il potenziale di crescita per Disco. La crescente domanda di data center e di memoria ad alta larghezza di banda richiede chip più sottili e performanti, un settore in cui le mole di alta precisione di Disco sono essenziali. Ad esempio, la nuova GPU Nvidia Blackwell utilizzerà una configurazione che impila 12 dice di memoria, aumentando significativamente la domanda per le soluzioni offerte da Disco.

Prospettive future e potenziale di investimento

Nonostante sfide come il rafforzamento dello yen e le incertezze geopolitiche, Disco si presenta come un’opportunità di investimento a lungo termine. Con la storia dell’intelligenza artificiale ancora in evoluzione e una crescente domanda di soluzioni innovative nel campo dei semiconduttori, il Giappone si conferma un protagonista globale nel settore tecnologico.

