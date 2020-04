“ONE WORLD: TOGETHER AT HOME” Sabato 18 aprile in tv

VIACOMCBS NETWORKS SABATO 18 APRILE PRESENTAUNO SPECIALE MONDIALE PER CELEBRARE E SOSTENERE IL PERSONALE SANITARIO NELLA BATTAGLIA CONTRO LA PANDEMIA DI COVID-19

Lo speciale, prodotto da Global Citizen, racconterà anche le esperienze di medici, infermieri e famiglie di tutto il mondo.

Il network ViacomCBS in Usa e nel mondo, trasmetterà sabato 18 aprile dalle 20.00 alle 22.00 PT/ET “ONE WORLD: TOGETHER AT HOME”, uno speciale televisivo e in streaming per supportare la lotta alla pandemia di COVID-19 con il coinvolgimento delle più importanti star del panorama musicale e televisivo internazionale. Un evento unico che sarà disponibile anche in Italia sui canali di ViacomCBS Networks Italia e di cui, prossimamente, verranno comunicati tutti i dettagli relativi alla messa in onda.

Realizzato in collaborazione con Lady Gaga, l’evento vedrà la partecipazione di: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan e Stevie Wonder.

Hugh Evans, Co-Fondatore e CEO di Global Citizen ha dichiarato: “Con l’obiettivo di supportare e onorare gli sforzi eroici degli operatori del settore sanitario, “ONE WORLD: TOGETHER AT HOME” vuole rappresentare un momento di unione e incoraggiamento nella lotta globale contro il COVID-19. Attraverso la musica e l’intrattenimento, il cast dell’evento celebrerà a livello mondiale tutti coloro che rischiano la propria salute per salvaguardare quella degli altri”.

“ONE WORLD: TOGETHER AT HOME” sarà trasmesso anche da ABC, ABC News Live, Freeform, Nat Geo, NBC, Bravo, E!, MSNBC, NBC News, NBCNews.com, NBC News su YouTube, Peacock, Syfy, USA, iHeartMedia, Bell Media Networks e piattaforme in Canada. A livello internazionale BBC One manderà in onda il programma domenica 19 aprile. E ancora, a livello internazionale: beIN Media Group, MultiChoice Group e RTE. Lo speciale sarà in streaming anche su Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo e YouTube.

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità si impegna a sconfiggere la pandemia di Coronavirus con misure scientifiche e di sanità pubblica e a supportare gli operatori sanitari che sono in prima linea“, ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS. “Per un certo periodo di tempo dovremo separarci fisicamente, ma possiamo ancora riunirci virtualmente per ascoltare musica eccezionale. “ONE WORLD: TOGETHER AT HOME” rappresenta uno spettacolo di solidarietà davvero potente contro una minaccia comune“.

“Il sistema delle Nazioni Unite è completamente mobilitato per sostenere le risposte dei Paesi, mettere le nostre catene di distribuzione a disposizione del mondo e sostenere un cessate il fuoco globale. Siamo orgogliosi di unire le nostre forze con “ONE WORLD: TOGETHER AT HOME” per aiutare a sconfiggere la trasmissione del virus, minimizzare gli impatti socio-economici a livello mondiale e lavorare fin d’ora insieme per portare avanti obiettivi globali per il futuro”, ha affermato il Segretario Generale del Nazioni Unite António Guterres “Siamo tutti coinvolti in questa pandemia e insieme la affronteremo e sconfiggeremo”.

Nelle ultime tre settimane “Together at Home” ha visto la performance di diversi artisti tra cui Chris Martin, John Legend, Charlie Puth, Common, Shawn Mendes, Camila Cabello, Ryan Tedder of OneRepublic, Niall Horan, Steve Aoki, Jennifer Hudson, Miguel, H.E.R., Anthony Hamilton, Rufus Wainwright, Hozier and Julianne Hough, con uno scopo ben preciso: educare e informare milioni di persone sul lavoro importante dell’OMS per prevenire, rilevare e rispondere alla pandemia COVID-19.

Per maggiori informazioni su Global Citizen e la sua campagna a sostegno dell’OMS è possibile visitare il sito globalcitizen.org e seguire gli account social: @GlblCtzn Twitter, Facebook e Instagram. Hashtag ufficiale: #GlobalCitizen.

Inoltre, a livello digitale, sarà disponibile un pre-show visibile sulle piattaforme social ViacomCBS con modalità che verranno comunicate a breve.