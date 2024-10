“Occhi blu” il nuovo singolo inedito di Dèlè. Online il video

Pubblicità

Da venerdì 18 ottobre in radio “Occhi blu” il nuovo singolo inedito di Dèlè, un brano toccante intenso e sincero che Dèlè ha scritto con Matteo Passarelli che ha curato anche l’arrangiamento, disponibile in digitale dallo stesso giorno.

“Occhi blu” racconta il dolore, il desiderio e la speranza di rinascita attraverso la storia, vera, di Mattia Gabriele Micarone, un bimbo di Pescara che nel dicembre del 2023 proprio sotto le festività natalizie veniva a mancare all’affetto dei suoi cari, a causa di una malattia con la quale ha lottato fin dalla nascita combattendo a testa alta sempre con il suo sorriso e con i suoi “occhi blu”. Proprio da qui nasce il titolo del nuovo singolo di Dèlè.

“Occhi blu” descrive il dolore dei genitori, Roberta e Simone, e del fratello maggiore Carlo e anche delle cose a cui ci si deve per forza aggrappare per sopravvivere a un dolore simile, a quei ricordi indelebili che restano e regalano ancora sorrisi e amore, ma soprattutto speranza, si perché oggi i genitori di Mattia hanno avuto un altro figlio che si chiama Angelo e ha due occhi stupendi come li aveva Mattia e non a caso un piccolo angelo sta su nei cieli e un altro oggi di nome e di fatto sta riportando VITA in questa bellissima famiglia.

Il video, che contiene immagini del piccolo Mattia, concesse e autorizzate dalla famiglia, per la regia di Nicolò Giacchi, è stato girato a Pescara città dove il bimbo è nato e ha vissuto con il fratello e i genitori.

Enrico Leonello, in arte Dèlè, nasce nel marzo del 1986 a Cagliari, cantautore e musicista, negli ultimi anni ha pubblicato più di 50 brani tra inediti e cover. Nel 2022 riceve il “Premio Internazionale Bontà” a Milano. Nel 2023 si classifica al secondo posto categoria Emergenti al “Premio Mia Martini”. Nel 2024 è su RaiRadio2 nel programma “Sogni di gloria” per essersi fatto notare durante lo show time di Fiorello “Viva il Videobox”. Pubblica “Voragine” un brano autobiografico che parla della perdita della madre del cantautore.

Sempre nel 2024 lancia “3Desideri” un brano Indie dove Dèlè mette tanto del suo, perché racconta di un amore grande, con tanti luoghi citati nella canzone che la descrivono e che sono luoghi dove il cantautore ha vissuto e dove i suoi pensieri tornano spesso. Roma e la spiaggia di Ostia sono luoghi che racchiudono momenti di vita felice. Oggi Dèlè, dopo un’estate vissuta tra concerti e live in tutta Italia e aver lanciato a luglio insieme a Mario Forte “La Bachata – Napoli Version”, brano che ha superato un milione settecentomila visualizzazioni nelle varie piattaforme e che ha fatto ballare tutta l’Italia e non solo, torna con “Occhi blu” un brano intenso e sincero per raccontare una storia vera.

Dèlè su: Facebook | Instagram | YouTube