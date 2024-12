Obbligazionario europeo: opportunità da cogliere nonostante l’incertezza

By

Le prospettive economiche e politiche per il 2025 non sembrano rosee, ma il mercato obbligazionario europeo offre interessanti opportunità.

Un contesto complesso per l’Europa

Nel 2024, il divario economico tra Stati Uniti ed Europa si è ampliato, con gli Usa che continuano a mostrare una crescita superiore. Questa tendenza sembra destinata a proseguire anche nel 2025, con l’Eurozona che si trova ad affrontare prospettive macroeconomiche deboli, una crescita inferiore al trend e un rischio crescente di instabilità politica, soprattutto in paesi chiave come Francia e Germania.

Un altro fattore di pressione è rappresentato dall’eventuale svolta protezionistica della politica commerciale statunitense. La minaccia di nuovi dazi verso l’Europa e la Cina potrebbe intensificare i “venti contrari” per il Vecchio Continente, rallentandone ulteriormente la ripresa economica.

Opportunità per gli investitori obbligazionari

Nonostante il quadro complesso, alcune aree del mercato obbligazionario europeo rimangono attraenti. In particolare, le deboli prospettive di crescita potrebbero spingere la Banca Centrale Europea (BCE) a ridurre i tassi di interesse in misura maggiore rispetto a quanto previsto dai mercati e rispetto alla stessa Federal Reserve. Questo scenario potrebbe tradursi in un aumento dei rendimenti complessivi degli strumenti obbligazionari.

Inoltre, una politica monetaria più accomodante e l’adozione di standard creditizi meno rigidi potrebbero favorire una ripresa nell’Area Euro, soprattutto considerando la dipendenza dell’economia europea dai prestiti bancari e dai tassi a breve termine. Le aziende europee, inoltre, mostrano fondamentali solidi, un aspetto che potrebbe contribuire a mitigare eventuali tensioni finanziarie.

Valutazioni competitive rispetto al mercato Usa

I mercati del credito europei stanno già incorporando nelle loro valutazioni i rischi economici e politici. Questo ha portato a livelli di valutazione più competitivi rispetto al mercato obbligazionario denominato in dollari, offrendo un potenziale vantaggio in termini di spread creditizio e un cuscinetto contro possibili sottoperformance future.

Nonostante il livello di rischio percepito sia più alto per l’Europa, in alcuni casi il carry incrementale associato agli spread attuali potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per gli investitori, compensando il maggiore rischio.

Conclusioni

Nonostante le sfide economiche e politiche, il mercato obbligazionario europeo presenta opportunità interessanti per chi è disposto a gestire con attenzione i rischi. La combinazione di valutazioni competitive, fondamentali aziendali solidi e una potenziale politica monetaria più accomodante rende questo settore degno di attenzione.