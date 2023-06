Nuovo rialzo per la Bce, ma quello di luglio potrebbe essere l’ultimo

Condividi

A cura di Álvaro Sanmartín, Chief Economist, Amchor IS

In modo simile alla Fed ieri, sembra chiaro che la Bce voglia evitare a tutti i costi il rischio che un tono percepito come non sufficientemente falco possa portare a un allentamento troppo precoce delle condizioni finanziarie.

Per raggiungere questo obiettivo, oggi ha fatto diverse cose oltre ad alzare i tassi: dire che è molto probabile che vengano alzati di nuovo a luglio; non escludere ulteriori rialzi – Lagarde ha detto che non hanno ancora pensato a una pausa; rivedere al rialzo le previsioni di inflazione per il 2025 al 2,2% – un messaggio agli operatori, non solo sul fatto che ci sarà ancora qualche rialzo ma, soprattutto, che i tassi impiegheranno molto tempo a scendere; fare ripetutamente riferimento alla forza del mercato del lavoro e alla necessità di seguire l’evoluzione dei salari – facendo più volte riferimento al costo unitario del lavoro come variabile chiave per l’evoluzione futura dei prezzi.

In ogni caso, oltre a tutto ciò che è stato detto finora, la Bce riconosce anche che le pressioni sui prezzi stanno iniziando a moderarsi un po’, che gli effetti dell’inasprimento delle condizioni finanziarie iniziano a farsi sentire e che, dato il ritardo con cui la politica monetaria normalmente agisce, è possibile che gli effetti dei passati rialzi dei tassi non si siano ancora pienamente riflessi nell’economia. Questi messaggi, a mio avviso, suggeriscono che non ci saranno molti altri rialzi dei tassi oltre a quello di oggi.

La mia conclusione provvisoria è che a luglio la Bce aumenterà ancora i tassi e che questi impiegheranno molto tempo per iniziare a scendere. Allo stesso tempo, però, non escludo che il rialzo di luglio possa essere l’ultimo, a patto che i salari e l’inflazione di fondo diano la sensazione di aver raggiunto il picco da qui a settembre.