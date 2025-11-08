Un nuovo patto per il lavoro: l’appello del Papa che parla all’Italia

Il presidente di Unimpresa Paolo Longobardi: “Le parole del Santo Padre richiamano alla responsabilità di tutti: serve un lavoro stabile, dignitoso e al centro della società”

Il valore morale e sociale dell’appello papale

L’appello di Papa Leone XIV per un lavoro dignitoso e stabile, rivolto in particolare ai giovani, ha toccato corde profonde del tessuto sociale italiano. Per Unimpresa, queste parole rappresentano un richiamo alla coscienza collettiva del Paese: un invito a ricostruire un modello economico fondato sulla dignità del lavoro, sulla responsabilità condivisa e sulla coesione sociale.

Secondo il presidente Paolo Longobardi, il messaggio del Santo Padre va oltre la sfera religiosa e abbraccia quella civile: “Dopo anni in cui la precarietà ha minato la fiducia delle nuove generazioni, serve un nuovo patto sociale che unisca istituzioni, imprese e lavoratori in una visione comune di sviluppo e stabilità”.

Il lavoro come diritto, non come variabile economica

Nel pensiero espresso da Unimpresa, il lavoro non può più essere considerato una semplice voce di bilancio o una conseguenza automatica della crescita. È, al contrario, il fondamento stesso della dignità umana e della partecipazione civile.

“Le imprese italiane — sottolinea Longobardi — possono e devono essere protagoniste di questo processo, ma lo Stato deve fare la sua parte: alleggerire il carico fiscale, semplificare le regole, e favorire nuovi investimenti. Solo così potremo restituire fiducia e stabilità ai giovani e alle famiglie”.

Un faro per l’Italia e per l’Europa

L’appello del Papa, secondo Unimpresa, è anche un monito all’Europa, chiamata a riscoprire il senso profondo della sua identità economica e sociale: “Non c’è sviluppo senza occupazione stabile, e non c’è impresa senza speranza”.

Il lavoro, dunque, come ponte tra etica e progresso, come leva per rigenerare una società che non vuole rassegnarsi alla precarietà, ma costruire un futuro di equità, competenza e partecipazione.