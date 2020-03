Nuovo dl del Governo per aiuti alle imprese. Unimpresa: dl governo non dà prospettive a economia italiana

Il presidente Ferrara: «Crisi sanitaria sarà devastante recessione»



«Quando la tragica crisi sanitaria si trasformerà in devastante recessione economica, l’Italia non sarà attrezzata per rimettersi in moto. Il decreto che il governo si appresta a varare contiene una serie di misure indispensabili per affrontare l’emergenza, ma lascia senza prospettive l’economia italiana».

Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara. «Siamo nel mezzo di una tempesta che non è solo economica, della quale dovremo capire le conseguenze, per ora difficilissime da calcolare e valutare. È indubbio, comunque, che si rende necessario uno sforzo eccezionale, deve cambiare l’assetto giuridico del Paese e dell’Unione europea per provare a ripartire» aggiunge il presidente di Unimpresa.