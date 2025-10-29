Nuovi equilibri globali: l’export italiano resiste ai dazi ma serve una strategia industriale europea

L’analisi di Unimpresa sui dati ISTAT: bene la crescita verso gli USA (+34,4%), ma l’Europa rischia di restare spettatrice del nuovo ordine economico

L’Italia tra resilienza e rischio geopolitico

Secondo i dati ISTAT, l’Italia ha registrato nel mese di settembre un aumento del 34,4% delle esportazioni verso gli Stati Uniti e del 76,8% delle importazioni, a un mese dall’entrata in vigore dei dazi americani. Numeri che testimoniano la resilienza dell’industria italiana, capace di adattarsi rapidamente a scenari mutevoli.

Ma, come avverte Paolo Longobardi, presidente di Unimpresa, dietro questi dati si nasconde un fenomeno più profondo: la nascita di nuovi equilibri commerciali globali dominati da scelte geopolitiche e riorganizzazione delle catene del valore.

Made in Italy: qualità, innovazione e reputazione

Nonostante le tensioni internazionali, il made in Italy continua a farsi spazio nei mercati più competitivi grazie alla qualità dei prodotti, alla ricerca tecnologica e all’innovazione industriale.

Settori come meccanica, moda e energia trainano la crescita, dimostrando che la forza delle piccole e medie imprese italiane resta un pilastro dell’economia nazionale.

Tuttavia, la stessa crescita evidenzia una vulnerabilità strutturale: il commercio mondiale è sempre più instabile, e le decisioni politiche influenzano i flussi più delle regole economiche.

Un’Europa più forte per affrontare i nuovi equilibri

Per Unimpresa, l’Europa non può limitarsi ad “osservare” i movimenti globali: deve costruire una strategia industriale comune che coordini le politiche dei singoli Stati e protegga le imprese europee.

L’aumento dell’export verso i Paesi OPEC (+23,8%), il Giappone (+15,6%) e la Svizzera (+10%) conferma che la domanda internazionale resta vivace, ma anche che l’Italia deve anticipare i trend e non subirli.

Secondo Longobardi, è il momento di rafforzare la diplomazia economica, investire in ricerca e innovazione, promuovere aggregazioni industriali e migliorare l’accesso al credito.

La lezione di Unimpresa: serve una visione di lungo periodo

L’aumento dell’export non è solo una buona notizia: è un campanello d’allarme.

Il nuovo equilibrio economico mondiale non si governa con dazi o incentivi, ma con una visione industriale europea a lungo termine che protegga le filiere produttive e sostenga la competitività delle PMI.

Come conclude Longobardi, «serve una cabina di regia permanente tra governo e associazioni di categoria per monitorare l’impatto dei dazi e costruire una politica industriale europea moderna, solidale e competitiva».