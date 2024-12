Nuove speranze per anemia falciforme e beta-talassemia: i dati su CASGEVY® rivoluzionano le cure

Pubblicità

Condividi

L’annuale congresso dell’American Society of Hematology (ASH) ha fatto da palcoscenico per la presentazione di dati straordinari relativi a CASGEVY® (exa-cel), la terapia rivoluzionaria sviluppata da Vertex Pharmaceuticals. I risultati dimostrano un impatto duraturo per pazienti con anemia falciforme (SCD) e beta-talassemia trasfusione-dipendente (TDT), condizioni debilitanti che compromettono significativamente la qualità della vita.

I benefici clinici di exa-cel

Grazie a oltre cinque anni di follow-up nei pazienti trattati, gli studi CLIMB-111 e CLIMB-121 hanno mostrato risultati straordinari:

Pubblicità

Il 93% dei pazienti con SCD è risultato libero da crisi vaso-occlusive (VOC) per almeno un anno.

dei pazienti con è risultato libero da crisi vaso-occlusive (VOC) per almeno un anno. Il 98% dei pazienti con TDT ha raggiunto l’indipendenza dalle trasfusioni per almeno 12 mesi consecutivi.

Questi dati evidenziano il potenziale di exa-cel nel migliorare non solo i parametri clinici, ma anche la qualità della vita, con progressi significativi nel benessere fisico, emotivo e sociale dei pazienti.

Sicurezza e tecnologia innovativa

Exa-cel, basato sulla tecnologia CRISPR/Cas9, utilizza un editing genetico ex vivo per stimolare la produzione di emoglobina fetale (HbF), riducendo o eliminando la necessità di trasfusioni e crisi dolorose. Il profilo di sicurezza si conferma coerente con le aspettative dei trapianti autologhi di cellule staminali ematopoietiche.

Accesso globale a exa-cel

Ad oggi, exa-cel è approvato in diverse nazioni, tra cui Stati Uniti, Unione Europea, Canada e Arabia Saudita, con piani per estendere la disponibilità ad altri Paesi. Più di 45 centri di trattamento sono stati attivati, mentre accordi innovativi come quello stipulato con i Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) negli Stati Uniti garantiscono un accesso più ampio e sostenibile per i pazienti.

Nuove frontiere per la ricerca e la cura

Vertex continua a investire nell’innovazione per affrontare malattie gravi come fibrosi cistica, diabete di tipo 1 e dolore neuropatico, confermandosi leader nella biotecnologia globale.

Exa-cel rappresenta una pietra miliare nella medicina, offrendo ai pazienti una cura una tantum con benefici che potrebbero durare una vita intera.