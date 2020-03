NUOVA ORDINANZA DEL MINISTRO SPERANZA, UNCEM: IMPORTANTE AVERE UN COORDINAMENTO NAZIONALE PER EVITARE ORDINE SPARSO DI REGIONI E COMUNI

“Uncem ringrazia i Ministri Speranza e Boccia per la nuova ordinanza uscita stasera.

“È importante avere restrizioni, come quelle per l’attività all’aria aperta, che siano uguali per tutti, da nord a sud e da est a ovest. Ho chiesto a Sindaci e Amministratori di evitare provvedimenti specifici, come finora avvenuto in moltissime situazioni, che non sono omogenee e che rischierebbero anche di essere troppo attaccabili sul piano giuridico.

Lo Stato si muove insieme e affronta insieme l’emergenza. Anche nelle decisioni e nell’unire quanto devono fare le Regioni, non da sole ma insieme. Il coordinamento nazionale dell’Unità di Crisi, del Governo, con la Protezione civile, è indispensabile”.”

Lo afferma il Presidente Uncem, Marco Bussone.