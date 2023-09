NOVELLI (M5S LAZIO): “DOPO APPROVAZIONE DELLA MIA MOZIONE PER RIFORMA SETTORE ESTRATTIVO, SI LAVORI SUBITO A NUOVA LEGGE”

Condividi

Roma, 7 Settembre – “La mia mozione sull’aggiornamento del PRAE (Piano Regionale delle attività estrattive), approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, è un documento fondamentale richiamato dalla legge regionale 17/2004. Si tratta di un’istanza pervenuta da tutto il comparto estrattivo e ribadita anche nell’ultima seduta della Commissione Regionale Attività Produttive, dove le associazioni di categoria e le industrie di settore hanno ribadito con forza la necessità di una riforma della legge fatta 19 anni fa, e di un aggiornamento del PRAE vecchio di 13 anni. Entrambi non rispecchiano più il tessuto produttivo, né la morfologia del territorio che in questi anni è cambiata profondamente. Ho dunque fatto mie le necessità del mondo imprenditoriale, dei sindacati, delle istituzioni e dei territori interessati alla tematica”.

Lo dichiara Valerio Novelli, consigliere M5S alla Regione Lazio.

“E’ necessario lavorare per mettere in sinergia la tutela dell’ambiente – continua Novelli – garantire i livelli occupazionali e dare il giusto sviluppo al mondo imprenditoriale, per rendere ancora più competitivo e sostenibile uno dei comparti maggiormente strategici per il Pil regionale”.

“La mozione approvata è un passo importante, ringrazio i consiglieri del nostro territorio Laura Cartaginese e Marco Bertucci e tutto il Consiglio regionale che si è dimostrato sensibile ad un tema così importante e l’hanno condiviso. Questo è solo un primo passo che sarà seguito da un’attenta vigilanza rispetto al nuovo aggiornamento del Piano che verrà prodotto dalla Giunta e su cui la mia attenzione sarà massima”, conclude il consigliere regionale M5S.