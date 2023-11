“Note di solidarietà” al Teatro Manzoni di Monza

Condividi

Salute Donna ODV, un’associazione di volontariato nata nel 1994 con l’obiettivo di combattere il cancro, è orgogliosa di annunciare il concerto benefico “Note di solidarietà” in memoria del Dott. Nicola Mazzacuva. Questo evento straordinario si terrà il 19 Novembre 2023, alle ore 18.00, presso il Teatro Manzoni di Monza.

Anna Maria Mancuso, Presidente di Salute Donna ODV dice: “Il Dottor Nicola Mazzacuva, un medico di Medicina Generale altamente stimato e amico di lunga data di Salute Donna, ci ha lasciati qualche mese fa. In suo onore, abbiamo organizzato questa serata speciale che non solo commemora il suo impegno e dedizione alla causa, ma contribuirà in modo significativo alla lotta contro il cancro. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà interamente devoluto al miglioramento degli arredi della sala d’attesa del reparto di diagnostica radiologica (risonanza magnetica) dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.”

La serata sarà un evento straordinario che unirà la passione per la musica con la solidarietà. I partecipanti avranno l’opportunità di godere delle esibizioni di artisti di grande talento, tra cui Annalisa Beretta da The Voice Senior 2023, Colla Zio da Sanremo 2023, Dan e i suoi fratelli da The Band 2022, Duo Idea da Zelig, Gatto Panceri – Cantautore, Gioacchino Lanotte – collaboratore di Lucio Dalla, Max Brera – cantautore e Ronnie Jones da The Voice Senior 2023. La direzione artistica sarà a cura di Franco Malgioglio.

Il titolo della serata, “Note di solidarietà,” vuole sottolineare il nostro impegno nel portare avanti la causa della lotta contro il cancro e sostenere i pazienti in questa difficile battaglia.

L’evento sarà presentato da Katia Fiorelli e Flavio Zinni, due figure di spicco nel mondo dell’intrattenimento. L’acquisto di un biglietto è un atto di generosità che ci aiuterà a fare la differenza nella vita di coloro che affrontano il cancro. La solidarietà è il cuore di questa serata, e vi invitiamo a unirvi a noi per rendere questa iniziativa un successo straordinario.

Per info e prenotazioni cliccare qui