“Non vieni mai” è il nuovo singolo di Laleza

Dal 28 novembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “NON VIENI MAI”, il nuovo singolo di LALEZA.

“Non vieni mai” è un brano che descrive con sarcasmo una problematica medica diffusa come l’anorgasmia, non solo femminile, ma anche maschile, ed il disagio psicologico che spesso ne è conseguenza, ma anche causa. Ma non solo, i giovani sembrano già vecchi, privi della voglia di avere rapporti sessuali. Sono stanchi, pieni di psicofarmaci per sopportare il peso della vita e disillusi dalle relazioni sociali.

Spiega l’artista a proposito del brano: “C’è chi mangia come un pig e non ingrassa mai, c’è chi viene sempre e chi non viene mai. C’est la vie. Confessa, questo inno è anche un po’ tuo, e di tutti noi poveri sfigati, che siamo come il lunedì: nati stanchi, scatole di farmaci con le gambe, prossimi all’ RSA. Godiamoci almeno questa canzone, se il nostro sistema nervoso ci assiste”.

Biografia

“Stanca di prescrivere farmaci, ha cominciato a prenderli. Le sue canzoni ne sono la fatale conseguenza.”

Medico stufato e autrice per J-AX, Thomas (Warner Italia), Adriano (Sony Francia & WATI B) e topliner per il mercato asiatico.

Il progetto LALEZA esordisce con il primo singolo “Cosmopolitan”, colonna sonora della serie mondiale” THE KARDASHIANS” in onda su Disney Plus e Hulu. I suoi pezzi, frutto di viaggi astrali e psicofarmaci, sono pronti per essere somministrati su larga scala, come un grande esperimento in vivo.

