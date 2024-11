“Non tornare mai” è il nuovo singolo de Il Socio Unico

Pubblicità

Condividi

Dal 27 novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “NON TORNARE MAI”, il nuovo singolo de Il Socio Unico per Matilde Dischi.

“Non tornare mai” è una canzone che nasce da un flusso emotivo e creativo che trascende il linguaggio verbale, un po’ come accade con le opere di Jackson Pollock. Non è facile spiegare o analizzare qualcosa che, per sua natura, è pensato per essere sentito piuttosto che razionalizzato. Il testo e la musica si fondono in un’esperienza che evolve continuamente, e ogni ascolto può evocare immagini e sensazioni diverse, influenzate dal nostro stato d’animo al momento.

Pubblicità

Il brano sembra offrire un senso di libertà, di sfida e al contempo di vulnerabilità, come un’urgenza di abbandonare qualcosa o qualcuno senza possibilità di ritorno. Ma in base al tuo stato emotivo, quel “non tornare mai” può assumere significati opposti: può essere un grido di determinazione e forza, oppure un sussurro dolce che ti conforta nel lasciar andare, nell’accettare il cambiamento senza paura.

Descrivere “Non tornare mai” significa fare un atto di interpretazione personale, proprio come guardare un quadro astratto: l’opera ti invita a sentire e a vedere qualcosa che non è necessariamente lì in maniera oggettiva, ma che si trasforma con te. Non è tanto una questione di spiegare, ma di vivere l’esperienza emotiva che suscita, senza cercare di forzarne il significato.

Gli artisti commentano così la nuova release: “Ritornello, strofa, ritornello, strofa, special e di nuovo ritornello. Non è una canzone ma una ricetta perfetta. Semplicemente per dirti di non guardarti indietro e forse nemmeno avanti. Tutto è ora e ora è tutto.”

Ad accompagnare l’uscita del brano sono previsti due videoclip in uscita a breve.

L’idea di creare due videoclip per la stessa canzone non è un’operazione di marketing, ma nasce dalla volontà di realizzare un “concept video” simile a un concept album. Ogni video esplora una dimensione diversa della stessa emozione per sensibilizzare il pubblico e stimolarlo a riflettere su due lati della stessa medaglia: “Non Tornare Mai | Outside” offre una visione esterna, mentre “Non Tornare Mai | Inside” permette un’esperienza introspettiva.

Biografia

In legge, Il Socio Unico «… un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica…».

In musica, “Il Socio Unico” nasce da un’idea di Luca Collodoro (musicista e frontman) il quale, dopo aver maturato diverse esperienze nella scena musicale italiana e londinese, decide di assumersi la piena responsabilità del proprio futuro artistico, coinvolgendo nell’avventura altri due soci unici: Roberto La Monica e Andrea Farina. Una band dal suono netto e sincero che non scende a compromessi e va dritto al punto. Proprio come accade spesso nella vita: quando tutto sembra precipitare attorno, l’unico appiglio fare affidamento alla nostra forza che scopriamo di avere solo quando abbiamo accettato la condizione di essere soli. In quello stesso istante realizziamo di essere soci unici. Ognuno Il Socio Unico della propria vita. Le sonorità de “Il Socio Unico” sono la perfetta colonna sonora per le nostre emozioni: dure e graffianti ma allo stesso tempo morbide e intense. Sentimenti contrastanti che vale la pena di affrontare se si vuole uscire dalla comfort zone e diventare padroni della propria vita.

Il primo singolo uscito a giugno 2024 “SENTINELLA IMMOBILE”, per Needa Records, distribuito da Virgin/Universal Music group. E’ contenuta in una pi ampia raccolta di canzoni registrate a Zen Arcade di Cesare Basile con l’aiuto della produzione artistica di Giusi Jp Passalacqua e del fonico di sala Sebastiano D’Amico, prodotto da Il Socio unico e Guido Andreani, masterizzato da Alessandro “Gengy” Di Guglielmo allo Zenith Area di Monza. Ha partecipato alla registrazione e alla stesura dei brani anche Giusto Correnti (gi batterista former di Dimartino, La Rappresentante di Lista, Luci della Centrale Elettrica, Black Eyed Dog, Nicol Carnesi, Maria Antonietta, Fabrizio Cammarata & The Second Grace).

Con il secondo singolo “NON TORNARE MAI” firmano per Matilde Dischi e il nuovo Manager Davide Maggioni. Entrano in distribuzione con Artist First ed in promozione con Red&Blue di Marco Stanzani.

Facebook | Instagram | TikTok | VEVO | YouTube | Spotify | Apple Music | Amazon Music