NON PROFIT, IL FORUM ITALIANO DEI PROFESSIONISTI DEL DONO IN SICILIA DALL’1 AL 4 SETTEMBRE 2022

“Fundraising To Say” è l’evento dedicato a tutte le figure operanti nel Terzo Settore

Oltre 40 speech alla scoperta di una nuova comunicazione per il Non Profit, 16 workshop per allenarsi sulla raccolta fondi, 4 giorni per coniugare formazione e vacanza, 3 eventi serali all’insegna di musica e folklore, un Premio nazionale dedicato alle competenze professionali, e una splendida location, la costa siciliana di Giardini Naxos, tra Catania e Messina. Ecco i numeri di “Fundraising To Say – il Forum dei Professionisti del Dono” organizzato da ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser. La prima edizione si svolgerà dall’1 al 4 settembre 2022, inaugurando un evento itinerante che ogni anno sarà ospitato in una regione diversa.L’obiettivo è unire e riunire tutte le figure che, per lavoro o per passione, operano nel mondo del Non Profit italiano. “Fundraising To Say – il Forum dei Professionisti del Dono” si rivolge infatti alle associazioni e agli enti del Terzo Settore che nel proprio piccolo vogliono fare qualcosa di grande; ai fundraiser che hanno bisogno di nuove idee per la prossima raccolta fondi; ai volontari che vorrebbe trasformare il loro impegno in un lavoro appassionato; alle aziende che desiderano legare la propria immagine a un progetto sociale; ai manager che sentono forte il richiamo verso la responsabilità sociale d’impresa; ai giornalisti in cerca di nuove storie di solidarietà da raccontare; ai creativi in cerca d’ispirazione; ai consulenti, agli studenti, e a tutti coloro che in ogni forma partecipano alla realizzazione di attività senza fini di lucro.

Il programma dell’evento – supportato da oltre 30 partner – è ricco di ospiti e iniziative, ed è strutturato alternando nell’arco di quattro 4 giornate momenti di “assemblea plenaria” e “laboratori professionali” sul fundraising.

Il Forum dei Professionisti del Dono sarà inoltre la cornice di premiazione di “ASSIF Fundraising Prize”, il riconoscimento dedicato alle abilità, alle risorse e alle attitudini che distinguono il o la miglior fundraiser d’Italia. Sei le categorie del Premio: Creatività, Motivazione, Innovazione, Dedizione, Change Management e Capacity Building (https://www.fundraisingprize.assif.it/).

Lo staff organizzativo è composto da uno straordinario e folto gruppo di soci ASSIF provenienti da varie città italiane ma uniti dal comune obiettivo di realizzare un evento “rivoluzionario” per il Terzo Settore italiano, affinché il fundraising non sia inteso come mera attività per acquisire risorse economiche, ma come strumento potente che può rendere sostenibili e realizzabili progetti, a volte visionari, che migliorano la vita della comunità.Su Fundraisingtosay.it: