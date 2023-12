“Non è” è il nuovo singolo di Igor Mulas

Condividi

Da venerdì 8 dicembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Non è”, il nuovo singolo di Igor Mulas.

Il brano “Non è” ci guida in un viaggio interiore alla riscoperta delle nostre origini divine e delle nostre infinite potenzialità. Non è scritto né in terra né in cielo che gli uomini non debbano essere liberi.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Quando capisci che è il tuo modo di percepire ed osservare le cose che dà a queste una forma specifica, diventi più responsabile e agisci in modo più ponderato e maturo”.

Il videoclip di “Non è” è stato girato in una grotta paleocristiana vicino al Castello di Quirra in Sardegna. Nell’antichità, questo luogo era consacrato come luogo sacro di sepoltura e successivamente utilizzato, molti secoli dopo, come prigione. Qui vengono rappresentati due aspetti cruciali dell’essere umano: il prigioniero, che subisce impotente il caos della propria realtà, e l’uomo libero, risvegliato e consapevole del suo immenso potere, in grado di creare la propria dimensione ideale.

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aN1MbXLQd8Q

Biografia

Cantautore di origini sarde. Diplomato ragioniere, counselors della riprogrammazione bioenergetica e pranoterapeuta. Ha vissuto a Londra per più di dieci anni. Studiato presso The City Lit vari generi di canto, pop, rock, soul, opera e blues. Prodotto, in diversi studi di registrazione londinesi, diversi brani del suo repertorio musicale. Se pur Influenzato dal Pop britannico ed internazionale, ad oggi, ha scelto di compone i suoi brani in italiano. Attualmente vive a Roma. Tre gli album all’attivo, disponibili in tutti gli store di streaming on line: Io Sono Igor Mulas – Tutto È Giusto (prodotto in collaborazione con Stefano Di Carlo) e A Un Passo Da Me. Infine: Starlight un cover album interamente cantato in inglese dove reinterpreta alcuni classici della discografia internazionale. Ha partecipato a eventi musicali quali il Music Village, Castrocaro ed altre manifestazioni canore. In tutte le piattaforme di streaming ed in radio le sue ultime pubblicazioni, i singoli Geloso Remix e Su Dimmi.

