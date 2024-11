“Noi e l’immensità” è il nuovo singolo di Fabio Martorana. Online il video

Pubblicità

È online il video di “Noi e l’immensità”, il nuovo singolo di Fabio Martorana, prodotto e arrangiato da Giancarlo Amendola. Il brano, già in rotazione radiofonica e disponibile sulle principali piattaforme digitali, celebra il rapporto unico e indelebile tra genitori e figli.

«Dedico questo singolo al legame tra genitori e figli: ai genitori presenti, a quelli che non ci sono più, a quelli adottivi e ai figli che custodiranno per sempre certi ricordi – afferma Fabio Martorana – “Resto qui e immagino, sarà solo un attimo, mi guarderai sorriderò, sarà il nostro attimo”: è questa frase che racchiude il significato del brano. Fermarsi a rivivere quei momenti spensierati passati insieme, dove tutto sembrava eterno e colorato come un pastello, è il modo per mantenere vivi ricordi indelebili. Col tempo cresciamo e crediamo che nulla cambi, ma la vita ci dimostra il contrario. L’amore che lega genitori e figli, però, resta immutabile, oltre il tempo e lo spazio. Basta un attimo per rivivere ogni emozione condivisa: a volte non servono parole, uno sguardo è sufficiente per riscoprire la profondità di questo legame».

Il video, diretto da Giancarlo Amendola e dallo stesso Fabio Martorana, è stato girato presso Villa Pauline (Pontinia), con la supervisione di Marisa Ronci. Il montaggio, curato dall’artista, racconta un viaggio emotivo che unisce il Fabio bambino al Fabio adulto. Tra ricordi e sentimenti profondi, la location diventa il simbolo di un filo ininterrotto tra passato e presente.

Chi è Fabio Martorana:

Nato in Sicilia il 12 maggio 1981, in provincia di Caltanissetta, Fabio Martorana si appassiona alla musica fin da piccolo. All’età di otto anni, sistemando una chitarra rotta della zia, scopre il suo amore per questo strumento, che lo accompagnerà per sempre. Da autodidatta, e poi con lo studio, inizia a suonare e cantare, formando a 14 anni un gruppo musicale con cui esegue cover di band come Nirvana, Pink Floyd e Metallica, oltre a brani originali.

Negli anni 2000 si esibisce anche all’estero e, parallelamente alla carriera musicale, intraprende studi universitari, conseguendo due lauree: una in Scienze della Formazione e l’altra in Ingegneria Civile. Trasferitosi a Cisterna di Latina, fonda la sua azienda, Martorana Consulting.

Nel 2020 pubblica il suo primo singolo, “Anima bianca”, colonna sonora del film “Oltre le nostre vite”, da lui scritto, diretto e interpretato, accolto con entusiasmo sulle piattaforme di streaming musicale e cinematografico. Seguono diversi singoli, tra cui “Essere come sei”, “L’Essenza migliore”, “I nostri battiti”, “Tu sai essere” e “Se fossi”. Nel 2023 firma un importante contratto discografico con Warner Music, lanciando il singolo “Sono felice di farti sapere” e preparando altri brani inediti.

Dopo il successo di “Mentre il tempo scorre lento”, Fabio chiude il 2024 con “Noi e l’immensità”, un toccante omaggio al legame eterno tra genitori e figli.

