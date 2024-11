Nicco: “Questa città somiglia a te”, il nuovo singolo

Pubblicità

Dal 22 novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Questa città somiglia a te”, il nuovo singolo di Nicco per Up Music Studio.

“Questa città somiglia a te” è un brano che descrive un ragazzo che vive un’intensa connessione emotiva con una persona speciale del suo passato. La canzone esplora il suo stato d’animo, in cui la realtà si mescola con i suoi ricordi. Il ragazzo si rifugia nei pensieri, spesso evadendo dalla vita quotidiana per ritrovare, nei ricordi, un senso di comfort e di appartenenza. La città, che in un certo senso potrebbe sembrare anonima o caotica, per lui è invece un luogo carico di significato, ogni angolo e ogni strada gli rimandano alla persona che ha amato. Questi ricordi lo guidano, anche se il ragazzo si sente confuso o perso nel “labirinto” della città. In un certo modo, questa persona speciale diventa per lui una sorta di bussola emotiva, che lo aiuta a ritrovare la strada, a dare un senso al caos della sua vita e a ritrovare la serenità.

Commenta l’artista proposito del brano: “Questa canzone parla di fragilità e insicurezza, ma questa persona diventa la sua forza, aiutandolo a rialzarsi e a continuare”.

Biografia

Niccoló Montuori, in arte Nicco, è un cantautore nato a Roma. Classe 1999 inizia a prendere lezioni di chitarra nel 2017, successivamente viene inserito in una band dove inizia a maturare l’interesse per il canto. Nel 2019 inizia a prendere lezioni di canto e comincia a scrivere i primi testi per poi pubblicarli. Fa così il suo debutto poco dopo la fine della pandemia con dei primi singoli pubblicati su YouTube.

Nel 2023 esce il suo primo brano intitolato “Deja vu”. Successivamente pubblica altri due brani legati al genere indie-pop con una chiave malinconica intitolati “Se l’amore va male” e “Resto sveglio”.

Nel 2024 ha firmato un contratto con l’etichetta discografica Il Branco Publishing srl.

Instagram | Spotify