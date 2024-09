“Nella Mia Testa” è il nuovo singolo di Mauro Cesaretti

Pubblicità

Da venerdì 20 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “NELLA MIA TESTA”, il nuovo singolo di MAURO CESARETTI.

“Nella Mia Testa” è un brano dal sound avvolgente e malinconico, arricchito da sfumature elettroniche e un tappeto sonoro ricco di dettagli. Il tema della canzone ruota attorno all’esplorazione dei pensieri e delle emozioni che affollano la mente del protagonista. Il cantautore utilizza una scrittura evocativa e ricercata, in grado di dipingere un quadro intimo e sincero, in cui ognuno può ritrovarsi. Il testo, intenso e poetico, si intreccia perfettamente con la melodia, creando un equilibrio armonioso tra parole e suoni. “Nella Mia Testa” è una testimonianza della capacità di Mauro Cesaretti di unire testi profondi a un sound moderno e sofisticato. È un brano che invita alla riflessione e all’ascolto attento, capace di lasciare un segno indelebile nella mente e nel cuore di chi lo ascolta.

Spiega l’artista a proposito del brano: «La canzone ha una storia particolare: è nata da un beat creato da Fiorani, sul quale ho poi scritto il testo. È stata la mia prima esperienza di pubblicazione partendo da un beat, e ne sono davvero soddisfatto. “Nella Mia Testa” ha avuto un percorso interessante, essendo stata presentata ad Area Sanremo, dove è arrivata tra i semifinalisti, e ha anche raggiunto la finale al Percoto Canta. Ogni piccolo traguardo ha contribuito a rendere questo progetto ancora più speciale per me».

Biografia

Mauro Cesaretti, classe ’96, dopo una lunga formazione teatrale e musicale tra pianoforte, canto e coro, raggiunge il suo “battesimo” artistico con la poesia nel 2013, organizzando presentazioni e spettacoli in giro per l’Italia. Nel 2016 inizia a scrivere le sue prime canzoni ed esordisce come cantautore nel 2019 vincendo numerosi premi (tra cui Voci d’Oro 2019, A Voice for Europe 2019, Musica È 2022, Cantagiro 2022, Discanto 2023), una borsa di studio in composizione per il Cet di Mogol nel 2020 e una masterclass in songwriting della Berklee College of Music di Boston nel 2022. Finalista di molti festival (tra cui Castrocaro, Premio Lunezia, Ny Canta, Premio Bertoli, Je So Pazzo, Percoto Canta e molti altri) negli anni ha conosciuto svariati autori e compositori illustri. Attualmente porta avanti il suo progetto musicale realizzando inediti per artisti emergenti: Luana Frazzitta e Angela Tesone.

