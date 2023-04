NEK CONDUCE IL QUARTO APPUNTAMENTO DI “DALLA STRADA AL PALCO”

Condividi

I “passanti importanti” della quarta puntata: Francesco Renga e la Signora Coriandoli

Domani, martedì 18 aprile, in prima serata su Rai2 quarto appuntamento con “Dalla strada al palco”, lo show condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip.

Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, con la regia di Sergio Colabona, “Dalla strada al Palco” rappresenta una grande festa e una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada, offrendo loro la possibilità di esprimere il proprio talento nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva.

Ospiti della quarta puntata, nei panni dei cosiddetti “passanti importanti”, Francesco Renga e la signora Coriandoli (personaggio interpretato dall’attore comico Maurizio Ferrini) che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle 3 performance più belle della serata. Gli artisti selezionati andranno direttamente in finale insieme a quelli della prima, della seconda e terza puntata.

Saranno in totale 15 a contendersi il premio di Miglior Artista di Strada D’Italia nel corso dell’emozionante puntata decisiva che si terrà martedì 2 maggio.

I finalisti della scorsa settimana sono stati: la band siciliana degli Acoustic Vibes Project, la cantante calabrese Ashes, nome d’arte di Serena Ventre, e l’Uomo Youtube, l’attore comico-poetico lombardo all’anagrafe Giacomo Occhi.

Ad accompagnare gli artisti sul palco la band del Maestro Luca Chiaravalli.

I buskers condivideranno con il pubblico le loro abilità legate ad ogni forma d’arte, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria, e incanteranno i telespettatori con straordinarie esibizioni all’interno di uno studio che ricrea le gioiose atmosfere delle più belle piazze. Ognuno di loro, oltre al proprio talento, porta con sé una storia personale, a volte commovente, altre volte eccentrica o divertente, ma che non manca mai di suscitare curiosità ed emozioni in chi l’ascolta. Tutto questo fa di “Dalla strada al Palco” uno spettacolo autentico e la più grande festa degli artisti di strada in tv.

“Dalla strada al Palco” è un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, a cura di Daniela Di Mario e Tiziana Iemmo e – per Stand by me – di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Roberta Bellagamba. Produttore esecutivo Stand By Me: Claudia Santilio. La regia è di Sergio Colabona.