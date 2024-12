Natale a misura di bambino: consigli per feste serene e sicure

Pubblicità

Il Natale è un momento magico, soprattutto per i bambini. Tuttavia, per garantirne la serenità e la sicurezza, è importante seguire alcune semplici accortezze. Grazie al progetto Le Buone Abitudini, una collaborazione tra la Società Italiana di Pediatria (SIP), Assonidi e Acamar Films, il celebre protagonista della serie animata Bing accompagna le famiglie italiane in un percorso di buone pratiche per vivere le feste in armonia.

Un albero sicuro e creativo

La decorazione dell’albero di Natale è uno dei momenti più attesi dai bambini. Tuttavia, è fondamentale che sia sicuro e privo di decorazioni pericolose come palline piccole o puntali instabili. Coinvolgere i più piccoli nella creazione di decorazioni fatte in casa, ad esempio con la pasta di sale o bigliettini colorati, non solo assicura la loro partecipazione, ma promuove anche la manualità e la creatività. Attenzione particolare alla Stella di Natale, una pianta molto diffusa durante le feste, ma tossica in caso di ingestione o contatto con la pelle.

Dolci, ma senza esagerare

Durante le festività, i dolci sono inevitabili, ma è importante distribuirli in porzioni moderate per evitare disturbi digestivi o episodi di vomito. Coinvolgere i bambini nella preparazione di dolci fatti in casa permette di realizzare ricette sane, prive di allergeni e con pochi zuccheri, contribuendo così al benessere generale e alla salute dentale.

Attività fisica anche a Natale

Le vacanze possono portare a una diminuzione delle attività sportive. Proporre passeggiate all’aria aperta, giri in bicicletta o momenti di gioco nei parchi è fondamentale per mantenere i bambini attivi. Numerosi studi evidenziano come il contatto con la natura favorisca lo sviluppo cognitivo e il benessere psicofisico.

Routine della nanna: un’alleata della salute

Anche se le feste richiedono un po’ di flessibilità, è importante non stravolgere la routine della nanna. I bambini dai 2 ai 12 anni necessitano di circa 10 ore di sonno per mantenere in equilibrio il sistema immunitario e prevenire malattie. Raccontare storie natalizie può essere un modo dolce per accompagnarli nel riposo.

Giocattoli sicuri per un divertimento senza rischi

La scelta dei regali richiede attenzione: i giocattoli devono essere adatti all’età del bambino e rispettare le normative di sicurezza CE. Evitare oggetti troppo piccoli, appuntiti o collegabili alla corrente elettrica è essenziale per prevenire incidenti. I regali ideali stimolano creatività e abilità, come puzzle, libri e giochi da tavolo.

Capodanno sicuro per i più piccoli

Gli spettacoli pirotecnici devono essere sempre gestiti da adulti e osservati da una distanza di sicurezza. È importante considerare la sensibilità dei bambini, che potrebbero spaventarsi a causa del rumore.

Il potere di un abbraccio

Mai sottovalutare l’importanza di un gesto semplice come un abbraccio. Questo stimola il rilascio di ormoni che migliorano l’umore e rafforzano i legami affettivi. È il regalo più prezioso che un genitore possa fare al proprio figlio.

Il progetto Le Buone Abitudini è un’iniziativa unica in Italia, che promuove la crescita serena dei bambini attraverso buone pratiche quotidiane. Con il supporto del dolce Bing, famiglie, pediatri ed educatori lavorano insieme per un futuro più felice e sano per i più piccoli.

