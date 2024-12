Gli italiani tornano a investire nel Natale, con un aumento del +3,5% per le cene, +2% per i regali e +4% per i viaggi rispetto al 2023.

Natale 2024: spese in crescita per cene, regali e viaggi

Pubblicità

Condividi

Un Natale di moderato ottimismo economico

Il Natale 2024 segna un’importante ripresa nei consumi delle famiglie italiane, mostrando segnali positivi rispetto all’anno precedente. Secondo un’indagine del Centro Studi di Unimpresa, che ha coinvolto un campione di 4.500 famiglie, si registra un incremento delle spese legate ai principali aspetti delle festività: cene natalizie, regali e viaggi. Tuttavia, i livelli di spesa rimangono al di sotto di quelli pre-pandemia, in un contesto economico ancora influenzato dall’inflazione.

La tradizione del cenone resiste

La cena di Natale si conferma al centro delle festività, con una spesa media per famiglia stimata a 150 euro, in crescita rispetto ai 145 euro del 2023 (+3,5%). Il 28% degli italiani dichiara di voler aumentare il budget, privilegiando prodotti di qualità come carni pregiate, dolci artigianali e vini selezionati. Si registra anche un forte interesse per i prodotti tipici regionali (+7%) e per i piccoli produttori locali (+10%), come risposta al caro prezzi dei grandi marchi.

Pubblicità

Regali: utilità e acquisti online in primo piano

Il budget medio per i regali sale a 220 euro per famiglia, con un incremento del +2% rispetto ai 215 euro del 2023. Gli acquisti online rappresentano ormai il 38% del totale (+5%), mentre i negozi fisici tornano ad attrarre i consumatori (+2%), soprattutto nei piccoli centri urbani. I regali utili, come elettrodomestici e abbonamenti digitali, registrano un aumento del +4%, mentre diminuiscono gli acquisti di articoli di lusso (-3%).

Viaggi natalizi: un settore in forte ripresa

Il settore turistico guida la ripresa con una crescita del +4% della spesa rispetto al 2023. Il 30% degli italiani prevede di partire durante le festività, con una spesa media per nucleo familiare di 550 euro. Le mete italiane segnano un aumento del +6%, trainate dalle città d’arte e dalle località montane, mentre crescono anche i viaggi brevi verso città europee (+3%) e le esperienze di prossimità come soggiorni in agriturismi (+8%).

Consumi consapevoli e qualità al centro

“I dati evidenziano un moderato ottimismo e una maggiore attenzione alla sostenibilità economica,” commenta Giovanna Ferrara, presidente di Unimpresa. “Le famiglie italiane scelgono di spendere in modo consapevole, privilegiando qualità e tradizione senza eccedere nei costi.”

E tu, come stai pianificando le tue spese natalizie? Lascia un commento nel form qui sotto e condividi la tua opinione!