Multe ai no-vax: slittamento di 6 mesi, opposizioni insorgono

Roma, 14 febbraio 2024 – Ancora un rinvio per le multe ai no-vax. La sospensione delle sanzioni per chi ha violato l’obbligo di vaccinazione contro il Covid è stata prorogata di sei mesi, fino al 31 dicembre 2024.

Lo slittamento è stato approvato con un emendamento al decreto Milleproroghe, presentato dal deputato Alberto Bagnai (Lega) e passato per 8 voti alle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera.

La decisione ha acceso un acceso dibattito, con le opposizioni che hanno chiesto la votazione nominale e protestato contro l’ennesimo rinvio. Per il caos in sala, la seduta è stata anche brevemente sospesa.

Le ragioni del rinvio

I sostenitori dell’emendamento giustificano il rinvio con la necessità di evitare un impatto immediato sulle tasche dei cittadini in un momento di difficoltà economica. Inoltre, si sottolinea che la situazione epidemiologica è migliorata e che l’obbligo vaccinale non è più in vigore.

Le critiche

Le opposizioni, invece, accusano il governo di voler svuotare di significato l’obbligo vaccinale e di cedere alle pressioni dei no-vax. Si critica anche il metodo con cui è stato approvato l’emendamento, in un clima di tensione e senza un adeguato dibattito.

La situazione attuale

Al momento, la multa da 100 euro per gli over 50 che non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale resta sospesa. Il pagamento è previsto a partire dal 1° gennaio 2025, ma la scadenza potrebbe slittare ulteriormente se il governo decidesse di cancellare le sanzioni.

Incognite per il futuro

La proroga delle multe ai no-vax apre la strada a nuovi scenari. La decisione definitiva sulla cancellazione o meno delle sanzioni spetterà al Parlamento. La questione rimane quindi aperta e il dibattito è destinato a proseguire.

Cosa significa per i cittadini

I cittadini che hanno violato l’obbligo vaccinale dovranno attendere il 1° gennaio 2025 per sapere se dovranno pagare la multa. Nel frattempo, la sospensione delle sanzioni rimane in vigore.

