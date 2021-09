MTV NEW GENERATION: i SANTAMARYA sono gli artisti del mese

Per tutto il mese di settembre in rotazione su MTV Music (132 e 704 di Sky) il video del nuovo Artista del Mese selezionato da MTV New Generation sarà “Nessuno Ricorda Niente” dei Santamarya

MTV New Generation è il progetto multimediale di MTV che dà la possibilità alle nuove leve della Musica Italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità di promozione online e on air.

Iscriversi è semplice e lo possono fare tutti gli artisti che hanno un videoclip. Ogni settimana selezioniamo talenti che avranno esposizione online sul nostro sito.

Una volta al mese premieremo un artista speciale che entrerà direttamente nella nostra playlist di canale in alta rotazione.

Da Mercoledì 1° Settembre 2021 il video in rotazione su MTV Music, (canali 132 e 704 di Sky) è dunque “Nessuno Ricorda Niente” dei Santamarya.

MTV New Generation ha selezionato “Nessuno Ricorda Niente” dei Santamarya: video e canzone formano insieme un lavoro audiovisivo perfetto per questo settembre 2021. Conosciamo I Santamarya già da tempo, sono stati nostri MTV New Generation Just Discovered ad aprile 2020. Ma ora il passo cambia e siamo assolutamente fieri di inserire il video in alta rotazione direttamente sul canale.

La canzone è fresca, spensierata ma nostalgica, leggera ma commovente. La band così definisce il brano:

“è un viaggio nei ricordi dei ragazzi di provincia, tra illusioni e speranze che cambiano. Una memoria delle piccole cose quotidiane che cerca di sopravvivere in un mondo in cui tutto corre troppo velocemente.”

Ci sembrano parole perfette per descrivere questo lavoro, come altrettanto calzante è il video che Valerio Desirò (The Pills, Maccio Capatonda) ha girato per vestirlo di immagini. É il racconto dell’addio ad una festa, sentito, spontaneo, appassionato. Una coppia balla guardandosi negli occhi innamorati; lasciano gli amici a divertirsi ma hanno ancora la festa nei loro corpi brilli e nelle mani che trattengono calici di vino.

“Nessuno ricorda niente” è un video leggero e poetico, che racconta un piccolo momento di felicità. spensieratezza e libertà di una coppia che non ha nulla da dirsi se non godersi quel preciso momento assieme”, racconta il regista. “Due innamorati escono da una festa in maschera e si avviano, vestiti da Elvis e da David Bowie, verso la macchina. Sono ubriachi, felici e spensierati, non smettono di scherzare, baciarsi e ballare sulle note della canzone dei Santamarya.”

E sarà per forza questo il mood che dovremo tenere anche noi in questo ritorno post vacanze.

Nel mese di settembre “Nessuno Ricorda Niente” dei Santamarya sarà perciò il video italiano più trasmesso su Mtv Music (canale 132 e 704 di Sky).