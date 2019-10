MTV EMAs SIVIGLIA 2019: svelate le nomination

ARIANA GRANDE GUIDA LE NOMINATION DEGLI “MTV EMA 2019” SEGUITA DA BILLIE EILISH, LIL NAS X, J BALVIN E SHAWN MENDES,

Lo show andrà in onda domenica 3 novembre in diretta dal FIBES, Centro Fiere e Congressi di Siviglia, in Spagna

LE NOMINATION SVELATE CON VIDEO ARTISTICI SULLE PIATTAFORME SOCIAL DI MTV

PER IL BEST ITALIAN ACT IN NOMINATION: COEZ, ELODIE, ELETTRA LAMBORGHINI, MAHMOOD, SALMO

SONO APERTE LE VOTAZIONI SU MTVEMA.COM

MTV ha annunciato le nomination per gli “MTV EMAs 2019” che vedono in testa Ariana Grande con sette nomination tra cui “Best Artist” e “Best Video” per la sua hit virale “thank you, next”, e per “Best Song” insieme a Shawn Mendes. Seguono, per la prima volta in nomination, Lil Nas X e Billie Eilish con sei nomination ciascuno ela star latino americanaJ Balvin con cinque nomination tra cui “Best Artist”. Subito dietro, con quattro nomination Lizzo e Taylor Swift, anche loro tra le altre per la categoria “Best Artist”.

Per prendere un po’ in giro gli artisti, MTV ha svelato ai fan i nomi degli artisti in nomination per “Best Artist”, “Best Video” e “Biggest Fans” attraverso delle immagini artistiche realizzate con la crema del famoso caffè spagnolo “cortado”. Tutti i video sono stati rivelati tramite le piattaforme digital di MTV e dei media partner.

Gli “MTV EMAs 2019” si terranno domenica 3 novembre al FIBES, Centro Fiere e Congressi di Siviglia, in Spagna e saranno trasmessi in diretta sul network globale di canali MTV in oltre 180 paesi e territori, raggiungendo oltre mezzo miliardo di case in tutto il mondo. In Italia saranno in onda su MTV (su Sky canale 130) con inizio alle ore 20.00 (Red Carpet Show) e alle 21.00 (Main Show) e in streaming su NOW TV.

Coez, Elodie, Elettra Lamborghini, Mahmood, Salmo sono gli artisti in nomination per il Best Italian Act.

Anche quest’anno MTV Italia ha dato la possibilità ai suoi fan di scegliere il quinto artista in nomination per il Best Italian Act tramite la Wild Card. I fan, infatti, hanno potuto scegliere tra una rosa di 5 nomi composta da Achille Lauro, Boomdabash, Elettra Lamboghini, Irama e Ultimo con una votazione tramite le Instagram Stories del profilo di MTV Italia partita lo scorso 26 settembre e durata 24 ore. Ha vinto Elettra Lamborghini che è quindi entrata ufficialmente a far parte della cinquina di artisti in nomination.

Amazon Music è sponsor degli MTV Emas 2019.

Il brand Wacko’s del gruppo San Carlo, è il local partner per l’Italia degli Mtv Emas 2019.e ha lanciato una competition rivolta ai propri consumatori per vincere un weekend a Siviglia con volo e accomodation oltre all’esclusivo accesso Vip allo show e all’aftershow per vivere un’esperienza indimenticabile. Tutte le info su www.wackos.it.

Sponsor del Red Carpet Show è il film in uscita “Charlie’s Angels”.

Le votazioni sono aperte da oggi fino alle 23.59 del 2 novembre su mtvema.com.

I fan possono essere aggiornati sugli EMAs seguendo gli account ufficiali dello show su Instagram, Snapchat, Twitter e Facebook e commentare usando #MTVEMA.

ELENCO COMPLETO – NOMINATION DEGLI MTV EMA 2019

BEST VIDEO

Ariana Grande thank u, next

Billie Eilish bad guy

Lil Nas X Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

ROSALÍA, J Balvin Con Altura ft. El Guincho

Taylor Swift ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

BEST ARTIST

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

BEST SONG

Ariana Grande 7 rings

Billie Eilish bad guy

Lil Nas X Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

Post Malone, Swae Lee Sunflower

Shawn Mendes, Camila Cabello Señorita

Best Collaboration

BTS, Halsey Boy With Luv

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus Old Town Road (Remix)

Mark Ronson, Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart

ROSALÍA, J Balvin Con Altura ft. El Guincho

Shawn Mendes, Camila Cabello Señorita

The Chainsmokers, Bebe Rexha Call You Mine

BEST NEW

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel

BEST POP

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

BEST LIVE

Ariana Grande

BTS

Ed Sheeran

P!NK

Travis Scott

BEST ROCK

Green Day

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975

BEST Hip-Hop

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott

BEST Alternative

FKA Twigs

Lana Del Rey

Solange

twenty one pilots

Vampire Weekend

BEST ELECTRONIC

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

BEST LOOK

Halsey

J Balvin

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA

BIGGEST FANS

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS

Shawn Mendes

Taylor Swift

BEST PUSH

Ava Max

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice WRLD

Kiana Ledé

Lauv

Lewis Capaldi

Lizzo

Mabel

ROSALÍA

BEST WORLD STAGE

Bebe Rexha Isle of MTV Malta 2019

Hailee Steinfeld Isle of MTV Malta 2018

Muse Bilbao, Spain 2018

The 1975 Lollapalooza Paris Festival 2019

twenty one pilots Lollapalooza Paris Festival 2019

BEST ITALIAN ACT

COEZ

ELODIE

ELETTRA LAMBORGHINI

MAHMOO

SALMO

Tra gli altri artisti in nomination come Best Local Act ci sonoAriana Grande (US), Taylor Swift (US), Ed Sheeran (UK & Ireland), Shawn Mendes (Canada).

Per materiali e informazioni stampa vai su s press.mtvema.com.

ABOUT MTV EMAS 2019

Gli MTV EMAs 2019 sarà tramessi live a livello globale domenica 3 Novembre dal FIBES, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, a Siviglia (Spagna).Uno dei più grandi eventi musicali globaliche celebra gli artisti più hot provenienti da tutto il mondo, gli MTV EMAsoffrono a tutti i fan della musica un’esperienza multi piattaforma unica attraverso il network globale di MTV in oltre 180 paesi. Segui @MTVEMA on Facebook, Twitter, Snapchat and Instagram, e commenta con l’hasthag #MTVEMA. Bruce Gillmer e Richard Godfrey sono gli Executive Producers degli MTV EMAs 2019. Debbie Phillips è la Producer.

ABOUT WACKO’S

Wacko’s è il brand di San Carlo che con il linguaggio tipico delle nuove generazioni, il pack total black dalla grafica accattivate, ha conquistato i teenager italiani!