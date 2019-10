MTV EMAS 2019 – SARA’ PRESENTATA DA BECKY G

NEW YORK/SEVILLE – OCT. 9, 2019 – Oggi MTVha annunciato che la cantante, cantautrice ed attrice Becky G presenterà e si esibirà ai prossimi “MTV EMAs 2019” in onda domenica 3 novembre dal FIBES, Centro Fiere e Congressi di Siviglia, in Spagna e trasmessi in diretta sul network globale di canali MTV.

“Non vedo l’ora di arrivare a Siviglia per presentare questa edizione del più grande evento globale che celebra la musica” ha detto Becky G. “Ci vediamo presto, Beasters!”

“Becky G è un talento eccezionale e poliedrico che non è estranea alla scena mondiale,” ha affermato Bruce Gillmer, global head of music and talent, Viacom and co-brand head, MTV International. “Non vediamo l’ora di vederla sul palco degli MTV EMA ed accendere Siviglia!”

Becky G è anche in nomination per “Best Pop” insieme ad Ariana Grande, Camila Cabello, Halsey, i Jonas Brothers e Shawn Mendes.

Cantante, cantautrice ed attrice Becky G è nata per stare sul palco e la sua carriera poliedrica promette di diventare sempre più iconica. Tra i successi di questa ventiduenne star mondiale ci sono due hit al numero 1 nelle classifiche di Billboard Latin Airplay (“Mayores” & “Sin Pijama”), uno ruolo da protagonista nel film “Power Rangers” e uno da guest star nella serie “Empire” di Fox TV, vincitrice di un Emmy.

Ha inoltre già vinto due Latin American Music Awards 2018, per “Favorite Female Artist” e “Favorite Urban Song” (con “Mayores”) ed ha ricevuto anche il premio di YouTube “Diamond Play Button” per aver superato i 10 milioni di follower sulla piattaforma. Becky G è stata in tour con Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin, Fifth Harmony e Jason Derulo ed ha realizzato delle collaborazioni con Pitbull, Daddy Yankee, Maluma, Anitta, Natti Natasha, ZAYN, Bad Bunny e CNCO, tra gli altri.

Becky è stata anche premiata dalla Latin Recording Academy come una delle donne leader nell’intrattenimento (2018) e dalla sua città natale, Inglewood in California, per i suoi contributi a supporto della comunità ispanica; è stata inoltre inserita da Rolling Stone tra le “18 Teens Shaking Up Pop Culture” e da Billboard tra le “21 Under 21”. In questo mese riceverà l’Extraordinary Evolution Award ai Latin American Music Awards 2019 per il suo successo come giovane artista che ha raggiunto l’apice del successo in brevissimo tempo. Settimana prossima, il 17 ottobre, vedrà l’uscita internazionale del suo attesissimo primo album, Mala Santa, prodotto da DJ Luian e Mambo Kingz. La grande produzione presenta ben 16 brani che includono la partecipazione di Anuel AA, Farruko, Zion & Lennox, Dalex, Mau y Ricky e Myke Towers.

Gli “MTV EMAs 2019” si terranno domenica 3 novembre al FIBES, Centro Fiere e Congressi di Siviglia, in Spagna e saranno trasmessi in diretta sul network globale di canali MTV in oltre 180 paesi e territori, raggiungendo oltre mezzo miliardo di case in tutto il mondo. In Italia saranno in onda su MTV (su Sky canale 130) con inizio alle ore 20.00 (Red Carpet Show) e alle 21.00 (Main Show) e in streaming su NOW TV.

A breve verranno annuncaiti gli artisti che saranno sul palco come performers e presenters. Le nomination sono state svelate la scorsa settimana. Coez, Elodie, Elettra Lamborghini, Mahmood, Salmo sono gli artisti in nomination per il Best Italian Act. Le votazioni sono aperte da oggi fino alle 23.59 del 2 novembre su https://www.mtvema.com/it-it/vota/.

Amazon Music è sponsor degli MTV Emas 2019.

Il brand Wacko’s del gruppo San Carlo, è il local partner per l’Italia degli Mtv Emas 2019.e ha lanciato una competition rivolta ai propri consumatori per vincere un weekend a Siviglia con volo e accomodation oltre all’esclusivo accesso Vip allo show e all’aftershow per vivere un’esperienza indimenticabile. Tutte le info su www.wackos.it.

RDS 100% Grandi Successi è Radio Partner degli MTV EMA 2019 e mette a disposizione dei suoi ascoltatori viaggi a Siviglia e biglietti per gli MTV EMA oltre al merchandising ufficiale; per dettagli sul contest si potrà visitare dal 7 al 13/10 il sito www.rds.it.