MSD annuncia i risultati positivi dello Studio STELLAR di fase 3 che ha valutato sotatercept per il trattamento di adulti con Ipertensione Arteriosa Polmonare (PAH)

Roma, 14 ottobre 2022 – MSD, nota come Merck negli Stati Uniti e in Canada, ha annunciato i primi risultati positivi dello studio STELLAR di fase 3 che ha valutato la sicurezza e l’efficacia di sotatercept, una proteina di fusione del recettore dell’attivina di tipo IIA-Fc (ActRIIA-Fc) in fase di sviluppo clinico, valutata in aggiunta alla terapia standard per il trattamento dell’Ipertensione Arteriosa Polmonare (PAH) (gruppo 1 dell’OMS).

Lo studio ha raggiunto l’endpoint primario di efficacia, dimostrando un miglioramento statisticamente e clinicamente significativo del test del cammino in 6 minuti (6MWD, che misura la distanza percorsa dai pazienti in 6 minuti) dal basale a 24 settimane. Otto dei nove outcome secondari di efficacia hanno raggiunto risultati statisticamente significativi, inclusa la percentuale di partecipanti che hanno ottenuto un miglioramento del parametro multicomponente, definito come miglioramento del 6MWD, miglioramento del livello del peptide natriuretico di tipo pro-B N-terminale (NT-proBNP) e miglioramento o mantenimento della Classe Funzionale II (CF) OMS, il tempo al decesso o peggioramento clinico (TTCW). Il punteggio del dominio del questionario PAH-SYMPACT®, che valutava l’impatto cognitivo/emotivo che è stato valutato come nono e ultimo outcome secondario, non ha raggiunto la significatività statistica. Il profilo di sicurezza generale di sotatercept nello studio STELLAR era in linea con quanto osservato nella Fase 2. I risultati dello studio saranno presentati in un prossimo congresso scientifico.

“Nello studio STELLAR di fase 3 sotatercept, aggiunto alla terapia standard attualmente approvata, ha mostrato un risultato significativo dell’outcome primario di efficacia nel miglioramento della distanza percorsa a piedi in 6 minuti, dal basale a 24 settimane. I risultati degli outcome secondari di efficacia, incluso un beneficio nel tempo al peggioramento clinico dei pazienti, sono particolarmente rilevanti“, ha affermato il dottor Dean Y. Li, presidente di Merck Research Laboratories. “Riteniamo che i risultati osservati nello studio STELLAR mostrino il potenziale di sotatercept nel trasformare il trattamento dei pazienti con PAH. Ci stiamo muovendo rapidamente, a livello regolatorio, per rendere disponibile questa terapia sperimentale ai pazienti“.

Lo studio STELLAR

STELLAR (NCT04576988) è uno studio registrativo di Fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, multicentrico, a gruppi paralleli progettato per valutare la sicurezza e l’efficacia di sotatercept rispetto al placebo, come terapia aggiuntiva allo standard di cura per il trattamento degli adulti con Ipertensione Arteriosa Polmonare (gruppo 1 dell’OMS). L’endpoint primario è la capacità di esercizio, misurata in 6 minuti a piedi (6MWD) 24 settimane dopo l’inizio del trattamento. Sono state valutate nove misure di outcome secondarie: percentuale di partecipanti che hanno ottenuto un miglioramento del parametro multicomponente (costituito da miglioramento del 6MWD, miglioramento del livello del peptide natriuretico di tipo N-terminale pro-B (NT-proBNP) e miglioramento o mantenimento della Classe Funzionale II dell’OMS); variazione rispetto al basale delle Resistenze Vascolari Polmonari (PVR); variazione rispetto al basale dei livelli di NT-proBNP; percentuale di partecipanti che sono migliorati nella Classe Funzionale OMS; tempo al decesso o al primo verificarsi di un evento di peggioramento clinico (TTCW); percentuale di partecipanti che hanno mantenuto o raggiunto un punteggio di rischio basso utilizzando il French Risk Score semplificato; la variazione dal basale dei punteggi dei domini impatto fisico, sintomi cardiopolmonari e impatto cognitivo/emotivo del questionario PAH-SYMPACT.

Informazioni sull’Ipertensione Arteriosa Polmonare (PAH)

L’Ipertensione Arteriosa Polmonare (PAH) è una malattia rara dei vasi sanguigni, progressiva e ad alto rischio di mortalità, caratterizzata dalla costrizione delle piccole arterie polmonari e da un’elevata pressione sanguigna nella circolazione polmonare. Attualmente, si stima che circa 40.000 persone negli Stati Uniti e 30.000 nell’Unione Europea sono affette da PAH e, per molti pazienti, la malattia progredisce rapidamente nonostante l’attuale standard di cura. La PAH provoca uno sforzo significativo sul cuore, portando una limitazione dell’attività fisica, insufficienza cardiaca e ridotta aspettativa di vita. Il tasso di mortalità a 5 anni per i pazienti con PAH è di circa il 43%.

Informazioni su sotatercept

Sotatercept è una proteina di fusione sperimentale del recettore dell’attivina di tipo IIA-Fc (ActRIIA-Fc), potenzialmente first in class, in fase di sviluppo per il trattamento di pazienti adulti con Ipertensione Arteriosa Polmonare (gruppo 1 dell’OMS). Sotatercept è stato sviluppato per ripristinare l’equilibrio tra segnali pro-proliferativi (mediati da ActRIIA/Smad2/3) e antiproliferativi (mediati da BMPRII/Smad1/5/8) associati con il rimodellamento della parete delle arterie polmonari e del ventricolo destro.

Sotatercept ha ricevuto la designazione di Breakthrough Therapy dalla Food and Drug Administration (FDA) e quella di Priority Medicines da parte dell’EMA (European Medicines Agency) per il trattamento della PAH.

MSD detiene i diritti di esclusiva su sotatercept nell’area dell’Ipertensione Polmonare grazie all’acquisizione di Acceleron Pharma Inc. Sotatercept è oggetto di un accordo commerciale con Bristol Myers Squibb.

