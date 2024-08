MR&MRS: esce oggi  “YIN E YANG”

Pubblicità

Dal 30 agosto 2024 è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Yin e Yang”, il nuovo singolo di MR&MRS.

“Yin e Yang”, due opposti che si incastrano perfettamente. Bianco e nero, notte e giorno, sole e luna, sono tutti gli opposti che raccontano l’amore contraddittorio descritto nella canzone. Quando sembra che non ci sia più nulla da perdere e la corda sottile si spezza, in realtà non è ancora finita. Perché i due si attraggono come una calamita anche se sono completamente incompatibili. In una relazione, se yin e yang, cioè l’energia femminile e quella maschile, sono in equilibrio, si genera di conseguenza una relazione armoniosa. Se il flusso di energia si interrompe, allora è difficile rimanere connessi.

Nella canzone la protagonista descrive i momenti di solitudine e frustrazione causati dal suo uomo che spesso la lascia sola. Lei pensava che lui fosse la sua meta ma il flusso di energia si è interrotto e non si sentono più connessi. Nel momento in cui lei decide di andarsene lui capisce che non può immaginare la sua vita senza di lei e in quel momento cerca di riportarla indietro. Non è più una storia d’amore perché ci vogliono due persone per mantenere il fragile equilibrio. Ci vogliono due flussi di energia che si completano a vicenda, dove l’esistenza dell’uno dipende dall’esistenza dell’altro.

Lo Yin e Yang è un principio della filosofia cinese ma è ben riflesso nelle relazioni occidentali. Ci fa capire che spesso ignoriamo il fatto che le relazioni sono il risultato del lavoro quotidiano e dovrebbero essere uno sforzo di entrambi e non solo di una parte.



Gli artisti commentano così la nuova release: “La corda si spezza, che male mi fai, io sono lo Yin e tu sei lo Yang”.

Il videoclip di “Yin e Yang” inizia con un matrimonio. La sposa arriva all’altare e cambia idea all’ultimo momento, butta via il mazzo di fiori e scappa. Gli invitati rimangono stupiti. Lei scappa, guida e si dirige verso il porto dove la aspetta una barca. Desidera stare lontana da lui. Le sue amiche la accompagnano durante il viaggio. Nel frattempo, lo sposo capisce che non può stare senza di lei e corre a prendere la sua sposa. Arriva al porto e si accorge che la barca è già partita. Nella sua disperazione, prende una piccola barca chiamata “Furia” e raggiunge lo yacht dove si trova la sua sposa. Si getta in acqua e riesce a raggiungere la sua amata. La sposa sembra averlo perdonato ma quando sono in compagnia delle sue amiche, lo sposo flirta con l’amica e questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Quando camminano lungo il porto, lei lo butta in acqua.

MR&MRS è il progetto autobiografico della musica pop italiana. Il gruppo nasce dall’unione di due artisti Ruben Dominguez e Giuliette Kris. Si tratta di una fusione di culture e suoni cantati in diverse lingue tra cui italiano, inglese, francese e spagnolo. Racconta le emozioni vissute da una coppia attraverso la loro infinita passione per la musica.

Due artisti con background diversi ma la stessa infinita passione per la musica.

Giuliette Kris, all’anagrafe Iulia Zaikina, è una cantautrice di origini ucraine, arrivata in Italia nel 2012. Studia canto da quando aveva 6 anni. Un viaggio musicale che dura tutta la vita. Grazie alla sua passione si è esibita sui diversi palchi e ha partecipato a numerosi concorsi musicali. È arrivata la finalista al concorso “Le voci d’oro” di Montecatini nel 2020 e la semifinalista al concorso “Una Voce per l’Europa” nel 2023. Insieme al gruppo MR&MRS è arrivata nel 2021 finalista al concorso “Una Voce per l’Europa”. Continua ad esibirsi dal vivo nei locali più rinomati della Riviera Adriatica.

El Ruben all’anagrafe Ruben Dominguez, spagnolo d’origine nato e cresciuta a Ginevra fino ai 20 anni ma romagnolo d’adozione. Vanta un passato come rapper e ballerino hip hop. La sua carriera artistica conta nomi, personaggi e palchi d’eccezione. Dalla tournée in Spagna con Jovanotti, fino alla conduzione del programma “Boogie Down” su

Match Music e il canale web “I love Riccione.com”, passando per “I.C.T”: Inspiration Color Trash, il progetto musicale che lo ho lanciato ai vertici delle classifiche musicali europee con il brano “Lasciati tentare”.

Dopo “Milano”, “Tetto del mondo”, “Señorita flamenco” e“Andalusia”, “Yin e Yang” è il nuovo singolo di Mr&Mrs disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 30 agosto 2024.



