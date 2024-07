MR&MRS: dal 12 luglio il nuovo singolo Andalusia

By

Dal 12 luglio 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Andalusia”, il nuovo singolo di MR&MRS.

“Andalusia” è un brano che parla della libertà di amare e del desiderio di stravolgere la vita, una sensazione di brillare, volare e innamorarsi.

La storia d’amore ambientata in Andalusia, una regione ricca di arte e storia con mare limpido e coste battute dal vento. E un luogo splendido dove vivere quella storia d’amore quasi perduta tra le grigie mura della città di Milano che ritrova in Andalusia il suo splendore.

“Lascio questa città, una grigia città, non importa cosa accadrà, mi lascio trasportare dal suono di chitarre.”

La canzone racconta la storia d’amore iniziata a Milano dove i due si separano e il fuoco è quasi spento. Lei parte per l’Andalusia e lui la segue. Si ritrovano in un viaggio di follia, un viaggio che li ispira e li fa sentire di nuovo uniti. Splendidi tramonti sulla spiaggia li dona la sensazione che il mondo appartiene a loro.

Con questo pezzo, Mr & Mrs ci fanno capire quanto sia importante dare spazio alle emozioni e ai sentimenti e fare piccole follie per farci sentire di nuovo uniti.

MR & MRS hanno scritto “Andalusia” insieme al produttore Caput Mundi, una collaborazione che porta alla realizzazione di tanti brani ricchi di emozioni e sentimenti dalle sonorità fresche e attuali.

Gli artisti commentano così la nuova release: “Follia e sentimento, queste sono le emozioni che ci fanno sentire vivi. Ogni tanto ognuno di noi può sentire il bisogno di fare qualcosa che lo porti fuori dall’ordinario.”

Il videoclip di “Andalusia” vede i due protagonisti ritrovarsi in Andalusia ed intraprendere un viaggio in auto, si fermano sulla spiaggia, ballano al tramonto. Il fuoco si riaccende e la storia d’amore rinasce. Alla fine si sentono portati via dal vento su una spiaggia deserta. Chissà se ci sarà un seguito…

MR&MRS è il progetto autobiografico della musica pop italiana. Il gruppo nasce dall’unione di due artisti Ruben Dominguez e Giuliette Kris. Si tratta di una fusione di culture e suoni cantati in diverse lingue tra cui italiano, inglese, francese e spagnolo. Racconta le emozioni vissute da una coppia attraverso la loro infinita passione per la musica.

Due artisti con background diversi ma la stessa infinita passione per la musica.

Giuliette Kris, all’anagrafe Iulia Zaikina, è una cantautrice di origini ucraine, arrivata in Italia nel 2012. Studia canto da quando aveva 6 anni. Un viaggio musicale che dura tutta la vita. Grazie alla sua passione si è esibita sui diversi palchi e ha partecipato a numerosi concorsi musicali. È arrivata la finalista al concorso “Le voci d’oro” di Montecatini nel 2020 e la semifinalista al concorso “Una Voce per l’Europa” nel 2023. Insieme al gruppo MR&MRS è arrivata nel 2021 finalista al concorso “Una Voce per l’Europa”. Continua ad esibirsi dal vivo nei locali più rinomati della Riviera Adriatica.

El Ruben all’anagrafe Ruben Dominguez, spagnolo d’origine nato e cresciuta a Ginevra fino ai 20 anni ma romagnolo d’adozione. Vanta un passato come rapper e ballerino hip hop. La sua carriera artistica conta nomi, personaggi e palchi d’eccezione. Dalla tournée in Spagna con Jovanotti, fino alla conduzione del programma “Boogie Down” su

Match Music e il canale web “I love Riccione.com”, passando per “I.C.T”: Inspiration Color Trash, il progetto musicale che lo ho lanciato ai vertici delle classifiche musicali europee con il brano “Lasciati tentare”.

Dopo “Milano”, “Tetto del mondo” e “Señorita flamenco”, “Andalusia” è il nuovo singolo di Mr&Mrs disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 12 luglio 2024.



