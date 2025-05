Monopoli Sax Fest 2025: la città si accende con il suono del futuro

Dal 19 al 23 maggio, Monopoli diventa capitale europea del sassofono e omaggia Luciano Berio a 100 anni dalla nascita

Una festa europea per il sassofono e per Berio

Il Monopoli Sax Fest 2025 trasforma la città pugliese in crocevia musicale internazionale, in occasione del centenario dalla nascita di Luciano Berio, gigante della musica del Novecento. L’evento, in programma dal 19 al 23 maggio, è promosso dal Conservatorio Nino Rota con il patrocinio del MUR e il cofinanziamento del programma Erasmus+dell’Unione Europea.

Sei paesi, un solo palcoscenico

Grazie al lavoro del coordinatore Erasmus Domenico Tagliente, parteciperanno all’evento studenti e docenti da tutta Europa. Oltre 200 partecipanti attesi, 20 studenti stranieri selezionati e un ensemble internazionale che suonerà fianco a fianco con i talenti del Conservatorio di Monopoli.

I protagonisti: docenti, artisti e un ospite d’onore

Tra i grandi nomi del sax europeo presenti figurano:

Claude Delangle , leggenda francese del sax

, leggenda francese del sax Álvaro Collao León (Università di Vienna)

(Università di Vienna) Irene Fernández Mena (Conservatorio Superior Siviglia)

(Conservatorio Superior Siviglia) Bogdan Costantin (Università di Iași)

(Università di Iași) Matjaž Drevenšek , Miha Rogina e Jan Gričar (Università di Lubiana)

, e (Università di Lubiana) Milan Savić (Belgrado)

Un omaggio sonoro all’innovazione di Berio

Berio è ricordato non solo per opere celebri come Sequenza, Sinfonia, Laborintus II, ma anche per la sua instancabile sperimentazione e il suo amore per la voce, il teatro e la letteratura. Durante il Festival verranno esplorati i suoi scritti teorici e interpretati i suoi spartiti più innovativi, in una prospettiva contemporanea.

Programma: cinque giorni di concerti e masterclass

Tra i concerti principali:

Lunedì 19 : Aurum Saxophone Collective, Danilo Russo, Malagnino, Collao León

: Aurum Saxophone Collective, Danilo Russo, Malagnino, Collao León Martedì 20 : Fernández Mena, Savić, Costantin

: Fernández Mena, Savić, Costantin Mercoledì 21 : Claude Delangle in concerto (Teatro Radar, ore 20:00, prenotazione su Eventbrite)

: (Teatro Radar, ore 20:00, prenotazione su Eventbrite) Giovedì 22 : Ensemble di sassofoni di Lubiana

: Ensemble di sassofoni di Lubiana Venerdì 23: Concerto di Gala con 50 sax in scena diretti da Fabrizio Bosi (Teatro Radar, ore 20:30)

Un’occasione per ripensare il ruolo della musica oggi

Il Festival non è solo spettacolo, ma anche riflessione culturale. Come ha insegnato Berio, la musica ha il potere di unire, innovare, interrogare. E il Monopoli Sax Fest lo dimostra con un programma che è un vero manifesto per i creatori di domani.

Domande e risposte

1. Cos’è il Monopoli Sax Fest?

Un festival internazionale dedicato al sassofono e a Luciano Berio, con concerti e attività formative.

2. Quando si svolge il Festival?

Dal 19 al 23 maggio 2025.

3. Dove si tengono gli eventi?

A Monopoli, principalmente presso il Teatro Radar e il Conservatorio Nino Rota.

4. Chi può partecipare?

Studenti, musicisti e appassionati. Alcuni eventi sono aperti al pubblico con prenotazione.

5. È necessario prenotare?

Sì, soprattutto per i concerti del 21 e 23 maggio tramite Eventbrite.

6. Cosa si celebra con questo Festival?

Il centenario dalla nascita del compositore Luciano Berio.

7. Da quali paesi provengono gli artisti?

Austria, Slovenia, Spagna, Romania, Serbia, Francia, oltre all’Italia.

8. Chi è l’ospite principale del festival?

Il sassofonista francese Claude Delangle.

9. Quali opere di Berio saranno esplorate?

In particolare, le composizioni per sassofono e le sue riflessioni teoriche.

10. Dove posso trovare il programma completo?

Sul sito ufficiale: https://monopolisaxfest.it/