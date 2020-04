Monopoli (Bari). Arrestato pusher incensurato

I Carabinieri della Stazione di Monopoli, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 32enne del luogo, incensurato.

L’uomo, al termine di un servizio di osservazione che si è concluso con una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di gr. 23 di cocaina, suddivisi in 5 dosi, nonché materiale per il confezionamento.

Lo stupefacente ed il materiale rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro per le successive analisi di laboratorio a cura della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari.

L’arrestato, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.