Monica Lazazzara: esce con il primo singolo Domani vinco io

By

Pubblicità

Condividi

Dall’11 ottobre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Domani vinco io”, il primo singolo di Monica Lazazzara.

Pubblicità

“Domani vinco io” è un brano che parla di una persona che lotta contro sé stessa per liberarsi da una maschera che indossa solo in pubblico e che non le fa vivere a pieno la vita, lei vorrebbe ballare senza la paura di essere giudicata, lei vorrebbe parlare senza la paura di sbagliare, lei vorrebbe liberarsi di quel muro che ha costruito lei stessa negli anni.

Commenta l’artista sulla nuova release: “Con questa canzone sto provando a buttare giù quel muro fatto di insicurezze con la consapevolezza che ‘non c’è un’altra donna che piange, che ride e che vive al posto mio, domani vinco io’”.

Biografia

Monica Lazazzara nata l’1 dicembre del 2000 ad Acquaviva delle Fonti è un’interprete a cui piace spaziare tra i vari generi.

La sua passione per il canto si manifesta fin da piccola, ma si avvicina allo studio di esso all’età di 13 anni, inscrivendosi al liceo musicale, ora invece prossima alla laurea in canto pop/rock al Conservatorio Nino Rota di Monopoli.

Da sempre per lei il canto è l’unico modo per esprimersi al meglio, in quanto è una persona estremamente timida.

“Domani vinco io” è il primo singolo di Monica Lazazzara disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dall’11 ottobre 2024.

Instagram

RED&BLUE MUSIC RELATIONS