Moneyfarm: Jayne-Anne Gadhia nominata Presidente

Pubblicità

Condividi

La nota imprenditrice britannica è stata per oltre dieci anni AD di Virgin Money fino alla quotazione nel 2018 e fondatrice della fintech Snoop

Londra/Milano, 23 gennaio 2023 – Moneyfarm, società internazionale di consulenza finanziaria con approccio digitale, annuncia la nomina a Presidente di Jayne-Anne Gadhia, fondatrice della fintech Snoop, app britannica di money management, ed ex Amministratore Delegato di Virgin Money, la banca digitale del gruppo Virgin, che ha guidato per oltre dieci anni fino alla quotazione in Borsa nel 2018.

Pubblicità

Da sempre in prima linea a sostegno della diversità di genere nelle organizzazioni aziendali, Gadhia è stata Women in Finance Champion – il riconoscimento che il Ministero del Tesoro britannico attribuisce alle donne che si sono distinte per l’impegno nel migliorare la diversità di genere nell’industria dei servizi finanziari – dal 2016 al 2021; continua a sostenere, in qualità di advisor, la Women in Finance Charter – la dichiarazione di impegni congiunta del Ministero del Tesoro britannico e delle imprese aderenti per costruire un’industria più equilibrata ed equa in cui le imprese si impegnano a sostenere l’avanzamento delle donne a posizioni senior – ed è membro del Financial Inclusion Policy Forum.

Gadhia è anche membro del Consiglio di Amministrazione di Unicredit, Presidente dell’HM Revenue and Customs (il dipartimento governativo non ministeriale responsabile della riscossione delle imposte del Regno Unito), consigliere indipendente del Board of Trustees della Tate e membro del Business Advisory Board del sindaco di Londra.

Jayne-Anne Gadhia subentra al co-fondatore Paolo Galvani, che continuerà a rivestire il ruolo di consigliere e membro del Consiglio di Amministrazione di Moneyfarm.

Jayne-Anne Gadhia commenta: “È un onore essere nominata Presidente di Moneyfarm. Sono felice di collaborare con il team e il Consiglio di Amministrazione per rendere gli investimenti semplici e accessibili a un pubblico sempre più ampio. Per raggiungere questo obiettivo Moneyfarm ha una strategia chiara, che mi ha ricordato dei miei primi tempi a Virgin Money. In Moneyfarm ho trovato quella stessa energia, passione per l’innovazione e attenzione all’inclusività che sono cruciali per incoraggiare davvero tutti, risparmiatrici e risparmiatori, a prendere il controllo del proprio futuro finanziario”.

Giovanni Daprà, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Moneyfarm, dichiara: “Siamo onorati di accogliere una professionista di alto profilo come Jayne-Anne Gadhia all’interno del Consiglio di Amministrazione e del team di Moneyfarm, certi che la sua lunga esperienza e la sua filosofia imprenditoriale contribuiranno in modo decisivo alla nostra missione di rendere la finanza semplice e accessibile. Jayne-Anne vanta un percorso pluriennale nell’industria finanziaria e una consolidata esperienza nell’assicurare standard elevati di corporate governance in un settore altamente regolamentato e in rapida crescita: è sicuramente la persona che potrà dare una spinta ulteriore alla crescita della nostra azienda nel prossimo futuro”.