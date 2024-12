Moneyfarm accelera la crescita internazionale con l’acquisizione di Willis Owen

Pubblicità

Un’espansione strategica per crescere globalmente

Moneyfarm, società leader nella consulenza finanziaria digitale, ha annunciato l’acquisizione del 100% di Willis Owen, piattaforma di investimento storica del Regno Unito con oltre 720 milioni di euro di masse gestite. Con questa mossa, Moneyfarm consolida la sua presenza internazionale, superando i 6 miliardi di euro di masse e raggiungendo più di 160.000 clienti a livello globale.

Questa acquisizione, la terza in soli tre anni, conferma l’impegno di Moneyfarm nel perseguire una strategia di crescita che combina espansione interna e acquisizioni mirate.

Una crescita costante e sostenibile

Nel primo semestre del 2024, Moneyfarm ha registrato una crescita significativa nonostante le sfide del mercato globale. Le masse gestite sono aumentate del 51% rispetto all’anno precedente, mentre il numero di clienti è cresciuto del 23%. Anche nel secondo semestre, il trend positivo è proseguito con una crescita organica del 20%.

L’acquisizione di Willis Owen non solo rafforza la presenza di Moneyfarm nel Regno Unito, ma offre ai clienti una piattaforma avanzata che combina tecnologia all’avanguardia e consulenza personalizzata per rispondere a esigenze sempre più complesse di pianificazione finanziaria.

Willis Owen: una tradizione di semplicità e accessibilità

Fondata nel 1982, Willis Owen si è distinta per la sua missione di rendere gli investimenti semplici e accessibili alla clientela retail. Attraverso una piattaforma di trading digitale, ha offerto ai clienti strumenti innovativi per gestire in autonomia i propri risparmi. Ora, grazie all’integrazione con Moneyfarm, i clienti di Willis Owen potranno beneficiare di una gamma ancora più ampia di soluzioni, dai portafogli tematici agli strumenti di investimento assicurativo come Moneyfarm Sicura.

L’evoluzione dell’offerta Moneyfarm

Moneyfarm continua a distinguersi come total wealth partner, sviluppando soluzioni che coprono ogni aspetto della gestione del patrimonio. Tra le novità recenti:

Portafogli tematici : per investire nei grandi trend del nostro tempo.

: per investire nei grandi trend del nostro tempo. Liquidità+ : un portafoglio pensato per chi preferisce un approccio più prudente.

: un portafoglio pensato per chi preferisce un approccio più prudente. Moneyfarm Sicura : soluzione assicurativa sviluppata in collaborazione con CNP Vita Assicura.

: soluzione assicurativa sviluppata in collaborazione con CNP Vita Assicura. Conto Titoli: un’offerta diversificata di strumenti finanziari con supporto consulenziale.

Le dichiarazioni del CEO Giovanni Daprà

Giovanni Daprà, cofondatore e amministratore delegato di Moneyfarm, ha commentato:

“Siamo lieti di accogliere Willis Owen nella famiglia Moneyfarm. Questa acquisizione rappresenta una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita, offrendo ai clienti una combinazione unica di semplicità, tecnologia e supporto umano. Insieme, continueremo a guidare i nostri clienti attraverso le complessità del mercato e a prenderci cura del loro patrimonio nel tempo.”

Una nuova era per gli investimenti

L’acquisizione di Willis Owen rappresenta un altro tassello nel piano di crescita ambizioso di Moneyfarm, rafforzando la sua posizione come punto di riferimento per la consulenza finanziaria digitale. Grazie a una visione innovativa e all’integrazione delle tecnologie più avanzate, la società continua a trasformare il modo in cui i clienti pianificano il proprio futuro finanziario.

