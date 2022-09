ML cube nomina Gianluca Liparoti nuovo Chief Operating Officer

Il manager arriva nella start-up innovativa nata nel PoliMi dopo un’esperienza ventennale nel mondo dei dati e dell’Intelligenza Artificiale

Milano, 21 settembre 2022 – ML cube, spin-off del Politecnico di Milano e startup innovativa che fornisce soluzioni all’avanguardia di intelligenza artificiale, annuncia la nomina di Gianluca Liparoti come nuovo Chief Operating Officer. Nel suo nuovo ruolo, Liparoti affiancherà il CEO Nicola Caporaso e il CTO Alessandro Nuara.

Laureato in Ingegneria all’università “La Sapienza”, Gianluca Liparoti vanta oltre 20 anni di esperienza in ambito IT: in Microsoft ha ricoperto ruoli di responsabilità nella prevendita e vendita su vari mercati fino a ricoprire il ruolo di responsabile Data e Artificial Intelligence per il mercato della Pubblica Amministrazione. Successivamente, ha ricoperto ruoli apicali in diverse realtà legate al mondo dell’Intelligenza Artificiale.

Appassionato di tecnologia, si occupa dello sviluppo del business e della digitalizzazione delle imprese attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale. “Sono davvero orgoglioso di far parte di questa squadra – ha dichiarato Gianluca Liparoti – Machine learning, advanced analytics e interfacce in linguaggio naturale saranno il motore per le imprese e le organizzazioni governative del Paese per abbracciare e accelerare il percorso di trasformazione digitale. ML cube dispone degli asset e delle competenze giuste per aiutare le aziende a realizzare la trasformazione nel modello operativo digitale e analitico”.

Nata su iniziativa di un gruppo di docenti e ricercatori del Politecnico di Milano nel dicembre 2020, in piena pandemia Covid-19, ML cube vuole portare sul mercato soluzioni e prodotti basati sull’AI. Insieme a Kayrhos S.r.l., boutique di consulenza direzionale, il team raggiunge una sinergica combinazione di eccellenza scientifica e competenza manageriale. Nel 2021, ha lanciato AD cube, una piattaforma per l’ottimizzazione multi-canale delle campagne di advertising online che supporta gli advertiser nella definizione del target da raggiungere, del budget da impiegare e della sua distribuzione. Nel 2022 la start-up registra una forte crescita con l’acquisizione di importanti clienti nel settore Banking, Healthcare e Energy e con il lancio di ben due prodotti. In linea con questo sviluppo del business, anche il team ha visto l’introduzione di figure di spicco, come il nuovo COO Gianluca Liparoti.