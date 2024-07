Pubblicità

È in radio “Mixed Emotions” il nuovo singolo di Beatrice Lambertini, prodotto da Gerolamo Sacco, tratto dall’album “Scusate il disordine“ già disponibile in digitale (Miraloop/Pirames International).

Unico brano in lingua inglese, rappresenta un’accettazione, una autoaffermazione dell’artista, ma senza rinunciare a sognare, in un mix di emozioni (cit.) con sfumature elettroniche e acustiche tra cui è possibile riconoscere onde del mare, ticchettii di vecchi orologi, sax e violini, che insieme costruiscono una dimensione intima, quasi di ricordo, ma allo stesso tempo guardando il futuro.

Il brano è tratto da “Scusate il disordine” il suo album, questa la tracklist: “Follia Totale”, “Odiami”, “Incubi”, “Amici di M”, “Lacrime”, “Siamo un miracolo”, “Immortale”, “Mixed Emotions”, “Lei non sa” e “Siamo un miracolo – piano cinema”.

«Questo è un album che va oltre. Oltre le nostre paure, oltre i nostri sogni, che non cerca perfezione ma che gioca con le imperfezioni, creando uno spazio libero, magico, ma anche reale in cui dar sfogo alla propria vera essenza e spezzare le catene che ci tengono ancorati al giudizio di noi stessi. Partendo da “Siamo un Miracolo” e “Lei Non sa” che in qualche modo proseguivano la storia iniziata con le prime canzoni che sono brani con un forte impegno sociale. Il mio scopo era aiutare le persone – afferma Beatrice Lambertini – ma in qualche modo quelle due canzoni parlavano anche di me e hanno liberato una forza inaspettata. Mi sono resa conto che in fondo non mi stavo divertendo come avrei voluto, così ho iniziato a liberare parti di me nascoste, il primo gioco è stato “Incubi”, e poi “Follia Totale”, e da lì non mi sono più fermata. Volevo urlare, volare, parlare a chi in passato mi ha ferita, ammettere le mie fragilità, o anche semplicemente giocare. Così è nato questo disco. Un percorso personale che poi, nella story track, va al contrario, perché inizia cupo e si conclude luminoso. Adoro questa cosa. Mi sono divertita a giocare e liberare le parti più divertenti di me penso sia il regalo più bello che ora, a 24 anni, posso fare anche agli altri! Ma vi chiedo scusa per il disordine.»

Beatrice Lambertini nasce, cresce e studia a Bologna dove, durante il periodo scolastico, scopre un’incontenibile energia creativa che la porta verso la musica, il canto e la recitazione. Si iscrive giovanissima alla Music Academy della sua città e alla scuola di teatro e cinema Casa Delle Passioni, cominciando presto a scrivere canzoni. “Superpotere“, il suo singolo di esordio, racconta l’esperienza di un’adolescente che deve confrontarsi con i limiti di una società, non ancora pronta ad accettare e comprendere le diversità, anticipando di anni un trend molto sentito oggi dai giovanissimi. Il video raggiunge in breve tempo centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube.

Pochi mesi dopo, nell’inverno del 2020, è alla 14esima edizione di X Factor Italia, con Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone ed Hell Raton. La sua esibizione, alle audizioni, è tra le più viste e condivise, diventando un caso mediatico che la porta a parlare, nelle scuole, delle diverse caratteristiche e modalità di apprendimento. Beatrice diventa testimonial dell’Associazione Italiana Dislessia e il Gruppo Editoriale La Scuola SEI pubblica “Superpotere” sui libri di musica per la scuola secondaria di primo grado.

A settembre 2021 esce “Squali” presentato in anteprima nel programma live di Hell Raton sul canale Twitch “Manuelito”, di cui Beatrice è ospite. Il 2022 è un anno di eventi dal vivo, tra scuole e concerti, in diverse regioni italiane, ed è in questo periodo che inizia a progettare il suo primo disco. Il 19 maggio 2023 ha pubblicato il singolo “Siamo un Miracolo” e il 17 novembre “Incubi”. Qualche mese per terminare le registrazioni e a luglio 2024 rilascia l’album “Scusate il disordine” lanciando come nuovo singolo “Mixed Emotions” unico brano in inglese di tutto il progetto.

Beatrice Lambertini su: Facebook | Instagram | Youtube